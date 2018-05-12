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Хетафе - Атлетико

12.05.2018, Суббота, 19:30 мск Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес Испания. Примера, 37 тур Хетафе - Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
18 тур
6 января, суббота 15:00 Атлетико 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2015/2016)
24 тур
14 февраля, воскресенье 20:15 Хетафе 0:1 Атлетико
5 тур
22 сентября, вторник 21:00 Атлетико 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
28 тур
21 марта, суббота 18:00 Атлетико 2:0 Хетафе
9 тур
26 октября, воскресенье 23:00 Хетафе 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье 21:00 Хетафе 0:2 Атлетико
14 тур
24 ноября, воскресенье 01:00 Атлетико 7:0 Хетафе
Испания. Примера (2012/2013)
30 тур
7 апреля, воскресенье 21:00 Хетафе 0:0 Атлетико
11 тур
11 ноября, воскресенье 22:45 Атлетико 2:0 Хетафе
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
ответный матч		 10 января, четверг 22:30 Хетафе 0:0 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
первый матч		 13 декабря, четверг 01:00 Атлетико 3:0 Хетафе
Испания. Примера (2011/2012)
31 тур
1 апреля, воскресенье 14:00 Атлетико 3:0 Хетафе
12 тур
7 ноября, понедельник 01:00 Хетафе 3:2 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
26 тур
2 марта, среда 22:00 Хетафе 1:1 Атлетико
7 тур
16 октября, суббота 20:00 Атлетико 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 22:00 Атлетико 0:3 Хетафе
19 тур
24 января, воскресенье 21:00 Хетафе 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
23 тур
15 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 1:1 Хетафе
4 тур
24 сентября, среда 23:00 Хетафе 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
34 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Хетафе 1:1 Атлетико
15 тур
9 декабря, воскресенье 21:00 Атлетико 1:0 Хетафе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 11 мая 2018, 09:38

    Только не проиграй Атлетико

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