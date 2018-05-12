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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетико
Хетафе - Атлетико: обзор матча 12 мая 2018
Хетафе
12.05.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 37 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
8'
Коке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетико
Желтая карточка
Ф. Портильо
90'
+2
Желтая карточка
М. Фламини
55'
49'
Желтая карточка
Т. Парти
36'
Желтая карточка
Д. Годин
Желтая карточка
Ф. Файр
32'
8'
ГОЛ! 0:1!
Коке
Пас отдал
А. Гризманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
16
Филипе Луис
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Атлетико
1
Аксель Вернер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-2-2-2
13
Гуаита
5
Антунеш
18
Гонсалес
2
Джене
22
Суарес
76
Файр
20
Фламини
21
Ндиайе
20
Портильо
19
Молина
14
Реми
4-4-2
13
Облак
16
Луис
15
Савич
20
Хуанфран
2
Годин
6
Коке
14
Габи
18
Парти
8
Ньигес
7
Гризманн
19
Коста
Остались в запасе
Хетафе
Атлетико
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
1
Аксель Вернер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
14
Серхио Мора
ЦП
10
Гаку Сибасаки
ЦП
9
Анхель
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Хетафе - Атлетико
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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