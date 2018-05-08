Кришито: «Я очень хотел закончить карьеру в «Зените» еще одним титулом. Прошу прощения как капитан, что этого не произошло»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поблагодарил тренеров, игроков, персонал, руководство и болельщиков клуба за годы, проведенные в Санкт-Петербурге.

Итальянец не будет продлевать контракт, истекающий в июне и покинет сине-бело-голубых по завершении сезона. Ранее сообщалось, что он вернется в свой бывший клуб «Дженоа».

«В воскресенье для меня будет особый матч. Но, к сожалению, это будет последний матч в футболке «Зенита». Я горжусь этими семью годами, проведенными вместе: два выигранных чемпионата, Кубок России, два Суперкубка. Я горжусь, что вошел в историю клуба как защитник с самым большим числом забитых мячей.

Я хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной в этом прекрасном приключении: президента клуба, спортивную дирекцию, всех, кто работал со мной эти семь лет – сотрудников штата, физиотерапевтов, докторов. Хочу поблагодарить всех тренеров: Спаллетти, Виллаш-Боаша, Луческу и Манчини. Хочу сказать спасибо всем моим коллегам по команде, которые были со мной в мгновения прекрасных побед и горьких поражений.

Наконец, хочу сказать спасибо всем болельщикам за то, что помогли мне почувствовать себя здесь как дома с первой минуты моего приезда. Благодаря вам я чувствовал свою необходимость, и шанс побывать капитаном этой команды наполняет меня чувством гордости. Я сожалею только о том, как прошел этот год, я очень хотел закончить мое приключение еще одним титулом. К сожалению, этого не произошло и поэтому как капитан я прошу прощения. В будущем я останусь болельщиком «Зенита» и буду следить за вами издалека. Мне будет вас не хватать. Огромное спасибо от всего сердца!» – написал Кришито на своей странице в инстаграме.

Напомним, Кришито защищает цвета «Зенита» с 2011 года.