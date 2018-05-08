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  • Кришито: «Я очень хотел закончить карьеру в «Зените» еще одним титулом. Прошу прощения как капитан, что этого не произошло»

Кришито: «Я очень хотел закончить карьеру в «Зените» еще одним титулом. Прошу прощения как капитан, что этого не произошло»

8 мая 2018, 16:39
20

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поблагодарил тренеров, игроков, персонал, руководство и болельщиков клуба за годы, проведенные в Санкт-Петербурге.

Итальянец не будет продлевать контракт, истекающий в июне и покинет сине-бело-голубых по завершении сезона. Ранее сообщалось, что он вернется в свой бывший клуб «Дженоа».

«В воскресенье для меня будет особый матч. Но, к сожалению, это будет последний матч в футболке «Зенита». Я горжусь этими семью годами, проведенными вместе: два выигранных чемпионата, Кубок России, два Суперкубка. Я горжусь, что вошел в историю клуба как защитник с самым большим числом забитых мячей.

Я хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной в этом прекрасном приключении: президента клуба, спортивную дирекцию, всех, кто работал со мной эти семь лет – сотрудников штата, физиотерапевтов, докторов. Хочу поблагодарить всех тренеров: Спаллетти, Виллаш-Боаша, Луческу и Манчини. Хочу сказать спасибо всем моим коллегам по команде, которые были со мной в мгновения прекрасных побед и горьких поражений.

Наконец, хочу сказать спасибо всем болельщикам за то, что помогли мне почувствовать себя здесь как дома с первой минуты моего приезда. Благодаря вам я чувствовал свою необходимость, и шанс побывать капитаном этой команды наполняет меня чувством гордости. Я сожалею только о том, как прошел этот год, я очень хотел закончить мое приключение еще одним титулом. К сожалению, этого не произошло и поэтому как капитан я прошу прощения. В будущем я останусь болельщиком «Зенита» и буду следить за вами издалека. Мне будет вас не хватать. Огромное спасибо от всего сердца!» – написал Кришито на своей странице в инстаграме.

Напомним, Кришито защищает цвета «Зенита» с 2011 года.

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Публикация от text (@domenicocriscito8691)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико
Комментарии (20)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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koli4ka
1525787079
посыпалось газпромовское детище...
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кузнецов артем
1525787247
Какой ты капитан если даже не мог новости о своем отъезде не распространять хотя бы до мая.Отвечу сам же, такой же как и руководство Зенита не опровергавшее инфу об уходе Манчини
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PUZIAKA
1525787929
Не знаю, Доменико во мне всегда вызывал уважение, не понимаю, откуда такой негатив к нему в комментариях. Хоть и болею за другой клуб. Он всегда играл достойно, не опускался ниже определенного уровня, пахал на команду. Если о нем плохо пишут болельщики Зенита, стыдно за таких болельщиков.
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Ахимас Вельде
1525788114
Итальянцы уходят, пора и аргентинцам честь знать.
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порт
1525789259
Кришито, один из тех легионеров, к которым нет претензий. Если бы все так отдавались игре, то наш чемпионат был бы на много интереснее. Удачи Доменико в дальнейшем.
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Одинокий волк Маквейд
1525789512
За титулом лет через 10 возвращайся, не раньше.
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val-berezko
1525791208
Спасибо Доменико за прекрасную игру. Игру всегда ответственную и самоотверженную. Игру высокого класса и большого мастерства. Когда игрок классный,не важно кто тренер. Кришито-последний из славной когорты предыдущих составов. Теперь ждем новых дарований футбольных,желательно СВОИХ.
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petrucho-spb
1525796480
Спасибо тебе Доминико!За все годы,которые ты провел с Зенитом.На тебя могли ровняться многие.Ну в этом году не твоя вина,что так Зенит скатился.Удачи здоровья и успехов!!!
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shinnik
1525799791
Да и без Б.. если бы не ты.. договорняки гоняли бы в десятых местах. Спасибо.Пока!
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Nekit92
1525800045
Доменико! Огромное спасибо тебе за всё, что ты сделал для Зенита. Один из не многих, кто целиком и полностью отдавал все силы на поле даже когда все уже все было проиграно. Надеюсь Зенит и Петербург стали вторым домом для тебя! Удачи в родном клубе! Будем скучать! Ждем летом на чемпионате мира.
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