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    Кришито: «Я очень хотел закончить карьеру в «Зените» еще одним титулом. Прошу прощения как капитан, что этого не произошло»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито поблагодарил тренеров, игроков, персонал, руководство и болельщиков клуба за годы, проведенные в Санкт-Петербурге.

    Итальянец не будет продлевать контракт, истекающий в июне и покинет сине-бело-голубых по завершении сезона. Ранее сообщалось, что он вернется в свой бывший клуб «Дженоа».

    «В воскресенье для меня будет особый матч. Но, к сожалению, это будет последний матч в футболке «Зенита». Я горжусь этими семью годами, проведенными вместе: два выигранных чемпионата, Кубок России, два Суперкубка. Я горжусь, что вошел в историю клуба как защитник с самым большим числом забитых мячей.

    Я хочу поблагодарить всех, кто был рядом со мной в этом прекрасном приключении: президента клуба, спортивную дирекцию, всех, кто работал со мной эти семь лет – сотрудников штата, физиотерапевтов, докторов. Хочу поблагодарить всех тренеров: Спаллетти, Виллаш-Боаша, Луческу и Манчини. Хочу сказать спасибо всем моим коллегам по команде, которые были со мной в мгновения прекрасных побед и горьких поражений.

    Наконец, хочу сказать спасибо всем болельщикам за то, что помогли мне почувствовать себя здесь как дома с первой минуты моего приезда. Благодаря вам я чувствовал свою необходимость, и шанс побывать капитаном этой команды наполняет меня чувством гордости. Я сожалею только о том, как прошел этот год, я очень хотел закончить мое приключение еще одним титулом. К сожалению, этого не произошло и поэтому как капитан я прошу прощения. В будущем я останусь болельщиком «Зенита» и буду следить за вами издалека. Мне будет вас не хватать. Огромное спасибо от всего сердца!» – написал Кришито на своей странице в инстаграме.

    Напомним, Кришито защищает цвета «Зенита» с 2011 года.

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    Источник: Instagram

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    08.05.2018 16:39
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 21:45

      Пользы для Зенита он принес не мало.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 8 мая 2018, 20:20

      Доменико! Огромное спасибо тебе за всё, что ты сделал для Зенита. Один из не многих, кто целиком и полностью отдавал все силы на поле даже когда все уже все было проиграно. Надеюсь Зенит и Петербург стали вторым домом для тебя!
      Удачи в родном клубе! Будем скучать! Ждем летом на чемпионате мира.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 8 мая 2018, 20:16

      Да и без Б..
      если бы не ты.. договорняки гоняли бы в десятых местах.
      Спасибо.Пока!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +906

      Football06 8 мая 2018, 19:57

      Лучший Иностранный защитник поигравший в нашем Чемпе, который играл с удовольствием и до конца, лучший в своем роде. Зениту будет его очень не хватать , теперь же летом надо искать хорошего защитника .. Будем надеяться что и Дженоа станет для тебя домом, Спасибо Доменико

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 8 мая 2018, 19:55

      Принимается... Спасибо и тебе... Жаль, еще одна ЛИЧНОСТЬ уходит из нашего чемпа...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 8 мая 2018, 19:21

      Спасибо тебе Доминико!За все годы,которые ты провел с Зенитом.На тебя могли ровняться многие.Ну в этом году не твоя вина,что так Зенит скатился.Удачи здоровья и успехов!!!

      5
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 8 мая 2018, 18:11

      Мдааа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 8 мая 2018, 17:53

      Спасибо Доменико за прекрасную игру. Игру всегда ответственную и самоотверженную. Игру высокого класса и большого мастерства. Когда игрок классный,не важно кто тренер. Кришито-последний из славной когорты предыдущих составов. Теперь ждем новых дарований футбольных,желательно СВОИХ.

      4
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 8 мая 2018, 17:25

      За титулом лет через 10 возвращайся, не раньше.

      -2
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      Рейтинг: +6311

      порт 8 мая 2018, 17:20

      Кришито, один из тех легионеров, к которым нет претензий. Если бы все так отдавались игре, то наш чемпионат был бы на много интереснее. Удачи Доменико в дальнейшем.

      8
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