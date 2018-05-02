Лэмпард: «Реал» показывает низкокачественный футбол»

Экс-полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард уверен, что «Реал» сдал в последнее время, что отчетливо видно по качеству игру мадридцев в Лиге чемпионов.

«Мы увидели на поле не тот «Реал», что был в последние годы. Сейчас они показывает футбол более низкого качества. В этом сезоне в Лиги чемпионов им много раз сопутствовала удача. Посмотрим, будет ли этого достаточно, чтобы снова выиграть турнир.

«Бавария»? Все прекрасно понимают, что они заслужили победу. И нет ничего хуже, чем в итоге выбыть из турнира за шаг до финала», – заявил Лэмпард.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 2:2 (результат первой игры – 2:1). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. По сумме матчей в финал турнира вышел испанский коллектив.

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