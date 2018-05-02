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    Лэмпард: «Реал» показывает низкокачественный футбол»

    Экс-полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард уверен, что «Реал» сдал в последнее время, что отчетливо видно по качеству игру мадридцев в Лиге чемпионов.

    «Мы увидели на поле не тот «Реал», что был в последние годы. Сейчас они показывает футбол более низкого качества. В этом сезоне в Лиги чемпионов им много раз сопутствовала удача. Посмотрим, будет ли этого достаточно, чтобы снова выиграть турнир.

    «Бавария»? Все прекрасно понимают, что они заслужили победу. И нет ничего хуже, чем в итоге выбыть из турнира за шаг до финала», – заявил Лэмпард.

    Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 2:2 (результат первой игры – 2:1). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. По сумме матчей в финал турнира вышел испанский коллектив.

    Чудовищная ошибка дублера Нойера вывела «Реал» в финал ЛЧ. Кошмар

    Источник: BT Sport

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    02.05.2018 09:51
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 3 мая 2018, 16:56

      Согласен на все сто. Реал стал похож на бердыевский Рубин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 11:59

      В чем то он прав.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 2 мая 2018, 15:51

      И тем не менее они в финале но финал пусть выиграют англичане

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 2 мая 2018, 12:56

      Лэмпард прав. В финаде ЛЧ буду болеть за победителя сегодняшнего полуфинала

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1055

      3ton 2 мая 2018, 12:26

      Самая позорная победа в ЛЧ выиграна Челси.
      Позорный автобус стоймостью 500 млн.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 > 3ton 2 мая 2018, 13:50

      Согласен полностью. Только помнишь, как за шаг до финала Челси просто унизил Барсу...особенно запомнился унизительный гол Рамиреса ;)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > 3ton 2 мая 2018, 17:19

      автобус не автобус ! но я был раз за дрогба нормально он так нойеру с бошки засадил !

      -1
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      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 2 мая 2018, 11:48

      Нравится мне заголовок, который подобрали редакторы "низкокачественный футбол". Хотя Фрэнк сказал, что он про более низкое качество, чем в последние годы. По смыслу это далеко не одно и тоже

      4
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      Рейтинг: +168

      Mefistofel29 2 мая 2018, 11:35

      Очень бы хотелось, чтобы наши команды показывали футбол более низкого качества и доходили с этим низким качеством до финала Лиги Чемпионов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 2 мая 2018, 11:26

      Но при этом они дошли до финала.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 2 мая 2018, 11:03

      Тут не возможно не присоединяться

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 2 мая 2018, 10:55

      Фрэнки красава! Один из немногих кто выдал феноменальную карьеру и заслуживает безоговорочного уважения. Просто так такое говорить не будет.

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