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Лэмпард: «Реал» показывает низкокачественный футбол»

2 мая 2018, 09:51
20

Экс-полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард уверен, что «Реал» сдал в последнее время, что отчетливо видно по качеству игру мадридцев в Лиге чемпионов.

«Мы увидели на поле не тот «Реал», что был в последние годы. Сейчас они показывает футбол более низкого качества. В этом сезоне в Лиги чемпионов им много раз сопутствовала удача. Посмотрим, будет ли этого достаточно, чтобы снова выиграть турнир.

«Бавария»? Все прекрасно понимают, что они заслужили победу. И нет ничего хуже, чем в итоге выбыть из турнира за шаг до финала», – заявил Лэмпард.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 2:2 (результат первой игры – 2:1). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. По сумме матчей в финал турнира вышел испанский коллектив.

Чудовищная ошибка дублера Нойера вывела «Реал» в финал ЛЧ. Кошмар

Источник: BT Sport
Лига чемпионов Реал Бавария Лэмпард Фрэнк
Комментарии (20)
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acer2003
1525244212
Отличные слова ! Всё по делу сказано !!!
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Федя Кабак
1525244879
3 раза подряд в финале ЛЧ не играют просто так
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panmon
1525245123
Абсолютно верно. Реалу нужна новая кровь! А на старом багаже проскакивают на тоненького
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LogvinovSerj13
1525246291
С ручными судьями Пиреса всегда будет везти! Это аксиома!
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OfaZavr
1525247286
полностью согласен.
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Михаил_Боярский
1525247729
Фрэнки красава! Один из немногих кто выдал феноменальную карьеру и заслуживает безоговорочного уважения. Просто так такое говорить не будет.
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УхоГорлоНос
1525250918
Нравится мне заголовок, который подобрали редакторы "низкокачественный футбол". Хотя Фрэнк сказал, что он про более низкое качество, чем в последние годы. По смыслу это далеко не одно и тоже
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3ton
1525253184
Самая позорная победа в ЛЧ выиграна Челси. Позорный автобус стоймостью 500 млн.
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15112007
1525255019
Лэмпард прав. В финаде ЛЧ буду болеть за победителя сегодняшнего полуфинала
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babenko1977
1525265514
И тем не менее они в финале но финал пусть выиграют англичане
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