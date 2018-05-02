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    Фонсека – главный претендент на пост главного тренера «Арсенала»

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека является одним из главных кандидатов на аналогичный пост в «Арсенале» по окончании текущего сезона, сообщает DailyCannon.

    Португальский специалист обходит в этом Томаса Тухеля, который, скорее всего, возглавит «ПСЖ», а также Луиса Энрике, чьи требования не удовлетворили руководство лондонского клуба. Известно, что представители «Арсенала» уже провели встречу с Фонсекой.

    Ранее сообщалось, что португалец отказал «Эвертону», рассчитывая получить работу в «Арсенале».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2018 08:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +98

      DrDoom 2 мая 2018, 13:22

      Сами новость придумали... Да с каждым днем бомбардил все хуже ихуже

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +129

      Пикап96 2 мая 2018, 09:09

      Это называется из лучшего выбрать худшее..

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