Фонсека – главный претендент на пост главного тренера «Арсенала»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека является одним из главных кандидатов на аналогичный пост в «Арсенале» по окончании текущего сезона, сообщает DailyCannon.

Португальский специалист обходит в этом Томаса Тухеля, который, скорее всего, возглавит «ПСЖ», а также Луиса Энрике, чьи требования не удовлетворили руководство лондонского клуба. Известно, что представители «Арсенала» уже провели встречу с Фонсекой.

Ранее сообщалось, что португалец отказал «Эвертону», рассчитывая получить работу в «Арсенале».