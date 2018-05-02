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Кан – об ошибке Ульрайха: «Даже у меня бывало такое»

2 мая 2018, 08:06
10

Бывший голкипер сборной Германии Оливер Кан назвал главную причину ошибки вратаря «Баварии» Свена Ульрайха в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом», которая привела к пропущенному голу.

«Видно, что этом моменте в голове у Ульрайха было две мысли одновременно – зафиксировать мяч и отбить. Такие вещи случаются. Даже у меня было такое в матче с «Реалом», когда бил Роберто Карлос.

После таких ошибок ты не хочешь просыпаться на следующий день», – сказал Кан в эфире телеканала ZDF.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 2:2 (результат первой игры – 2:1). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. По сумме матчей в финал турнира вышел испанский коллектив.

Чудовищная ошибка дублера Нойера вывела «Реал» в финал ЛЧ. Кошмар

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Бавария Реал Кан Оливер Ульрайх Свен
Комментарии (10)
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Бухбух
1525237783
Такие ошибки можно совершить, находясь на расслабоне, например, когда счет 3:0 и шансов отыграться никаких.
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Cules2013
1525241724
вот только для Ульрайха такие ошибки в порядке вещей. потеря Нойера - это большая проблема. зря не взяли на место Свена кого-то понадёжнее.
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Benifacto
1525242312
Молодоц Кан поддержал парнишку, а то он наверно ваще расклеился после такого...
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Munez89
1525243257
На самом деле тут не так все как говорит Кан, кипер Баварии испугался трогать мяч, так это был пас от своего назад, даже если бы он зафиксировал, назначали свободный, у него в башке была эта мысль и он просто не стал его трогать в надежде на чудо, но оно не случилось.Вот со свободного, не факт что Мадрид бы не забил, поэтому тут спорный вопрос, ошибка защитника скорее, чем кипера!
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Федя Кабак
1525244039
Всяко бывает, не нужно винить только Ульрайха!
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nelez
1525255178
С таким вратарем еще в финал хотели
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zigbert
1525337006
По большому счету этот мяч был не столь важным.Баварии нужно было сконцентрироваться на взятии ворот соперника, что впрочем и случилось.Не повезло немного Баварии,концовка шла по их сценарию.
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