Кан – об ошибке Ульрайха: «Даже у меня бывало такое»

Бывший голкипер сборной Германии Оливер Кан назвал главную причину ошибки вратаря «Баварии» Свена Ульрайха в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом», которая привела к пропущенному голу.

«Видно, что этом моменте в голове у Ульрайха было две мысли одновременно – зафиксировать мяч и отбить. Такие вещи случаются. Даже у меня было такое в матче с «Реалом», когда бил Роберто Карлос.

После таких ошибок ты не хочешь просыпаться на следующий день», – сказал Кан в эфире телеканала ZDF.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 2:2 (результат первой игры – 2:1). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. По сумме матчей в финал турнира вышел испанский коллектив.

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