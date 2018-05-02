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    Кан – об ошибке Ульрайха: «Даже у меня бывало такое»

    Бывший голкипер сборной Германии Оливер Кан назвал главную причину ошибки вратаря «Баварии» Свена Ульрайха в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом», которая привела к пропущенному голу.

    «Видно, что этом моменте в голове у Ульрайха было две мысли одновременно – зафиксировать мяч и отбить. Такие вещи случаются. Даже у меня было такое в матче с «Реалом», когда бил Роберто Карлос.

    После таких ошибок ты не хочешь просыпаться на следующий день», – сказал Кан в эфире телеканала ZDF.

    Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» завершился со счетом 2:2 (результат первой игры – 2:1). «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. По сумме матчей в финал турнира вышел испанский коллектив.

    Чудовищная ошибка дублера Нойера вывела «Реал» в финал ЛЧ. Кошмар

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2018 08:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 11:43

      По большому счету этот мяч был не столь важным.Баварии нужно было сконцентрироваться на взятии ворот соперника, что впрочем и случилось.Не повезло немного Баварии,концовка шла по их сценарию.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 2 мая 2018, 12:59

      С таким вратарем еще в финал хотели

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 мая 2018, 09:53

      Всяко бывает, не нужно винить только Ульрайха!

      2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 2 мая 2018, 09:40

      На самом деле тут не так все как говорит Кан, кипер Баварии испугался трогать мяч, так это был пас от своего назад, даже если бы он зафиксировал, назначали свободный, у него в башке была эта мысль и он просто не стал его трогать в надежде на чудо, но оно не случилось.Вот со свободного, не факт что Мадрид бы не забил, поэтому тут спорный вопрос, ошибка защитника скорее, чем кипера!

      1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > Munez89 2 мая 2018, 10:18

      Отчасти,да! Но кто ему мешал выбить мяч ногой? он ведь катился не так уж быстро....а он весь сосредоточился его руками ловить. А когда понял...уже поздно!

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > Romantic2010 2 мая 2018, 12:53

      Наверное,лучше бы фиксировал руками-свободный удар,все-таки оставлял надежду на благоприятный исход... видно было,что хотел играть руками,но в последний момент вспомнил,что пас от своего...,и пытался отыграть ногами,но не попал...

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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > Ruryu 3 мая 2018, 19:37

      да, шанс был бы)

      0
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      Рейтинг: +1651

      Benifacto 2 мая 2018, 09:25

      Молодоц Кан поддержал парнишку, а то он наверно ваще расклеился после такого...

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 мая 2018, 09:15

      вот только для Ульрайха такие ошибки в порядке вещей. потеря Нойера - это большая проблема. зря не взяли на место Свена кого-то понадёжнее.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 2 мая 2018, 08:09

      Такие ошибки можно совершить, находясь на расслабоне, например, когда счет 3:0 и шансов отыграться никаких.

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