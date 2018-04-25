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    Кечинов: «Хотелось бы верить, что Комбаров справится с Салахом на ЧМ»

    Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов выразил надежду, что левый защитник красно-белых и сборной России Дмитрий Комбаров сумеет сдержать нападающего «Ливерпуля» и Египта Мохамеда Салаха в очном матче национальных команд на чемпионате мира-2018.

    «Хотелось бы верить, что Дмитрий Комбаров, который будет играть на месте левого защитника в составе сборной, сможет справиться с одним из лучших футболистов на планете. На самом деле не важно, кто будет играть персонально против Салаха, да и в современном футболе приветствуется играть больше по зонам, чем лично бегать за одним и тем же игроком. Но главное в такой ситуации соблюдать концентрацию. Побегать придется всем. Против Салаха и сборной Египта легко не будет никому.

    Если египтянин будет играть так до конца года, он будет одним из претендентов на «Золотой мяч». На данный момент лучшие игроки мира: Месси, Роналду и Салах. Египтянин сейчас обладает сумасшедшей формой, которая поможет ему бороться за звание лучшего игрока на планете», – сказал Кечинов.

    Напомним, Салах был признан лучшим игроком сезона в АПЛ. В текущей кампании форвард провел 47 поединков, забил 43 мяча и сделал 15 голевых передач.

    Источник: Р-Спорт

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    25.04.2018 12:27
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 18:47

      Конечно нам хотелось бы нейтрализовать Салаха.В сборной Египта ему будет трудней показать свое мастерство,да и ассистенты в команде не то что в Ливерпуле. Не дать ему разыграться, возможно прикрепить персоналку.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 апреля 2018, 18:15

      он с Беришей и то не сумел справиться а тут Салах, да и вообще в наших можно только верить, а потом понимать и прощать)

      4
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      Рейтинг: +411

      aam 25 апреля 2018, 16:36

      Хотелось бы верить, что выпустят ли Комбарика вообще на поле?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 25 апреля 2018, 15:24

      Валерка, молодец!!! ))))) День был хмур, но вот теперь я ржу и не могу остановиться.
      - Комбаров?
      - Комбаров.
      - Салаха?
      - Ага.
      - Буггггаааааааа!!!!!!! ))))))))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 25 апреля 2018, 15:16

      Хотелось бы верить, но не верится...

      1
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      Рейтинг: +7718

      mihail200606 25 апреля 2018, 15:09

      Вчера Рома не сдержала, МанСити не сдержал. .. А комбаров сдержит...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 25 апреля 2018, 15:07

      да звиздец,можно без этой хренатени!

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 25 апреля 2018, 15:03

      Только Димке в этом сезоне только на лавке сидеть, лучше Юру Жиркова выпустить, толку больше будет 100%...

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 апреля 2018, 14:47

      странное мнение. Да, Салах хорош в этом году, но в египте же не 11 салахов. Нуда, есть еще Эль-Нени. Сколько таких /Салахов было в истории футбола? Взять хотя бы Камерун с Это'о. Он тоже был крут, но много ли Камерун выиграл?

      2
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      Рейтинг: +380

      Гуус 25 апреля 2018, 14:36

      если такие игроки как комбаров и самедов будут играть на флангах нашей обороны, то там не только салах там какой нибудь Мохамед ал хабсай манай будет топ игроком на их фоне...

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