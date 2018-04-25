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  • Кечинов: «Хотелось бы верить, что Комбаров справится с Салахом на ЧМ»

Кечинов: «Хотелось бы верить, что Комбаров справится с Салахом на ЧМ»

25 апреля 2018, 12:27
39

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов выразил надежду, что левый защитник красно-белых и сборной России Дмитрий Комбаров сумеет сдержать нападающего «Ливерпуля» и Египта Мохамеда Салаха в очном матче национальных команд на чемпионате мира-2018.

«Хотелось бы верить, что Дмитрий Комбаров, который будет играть на месте левого защитника в составе сборной, сможет справиться с одним из лучших футболистов на планете. На самом деле не важно, кто будет играть персонально против Салаха, да и в современном футболе приветствуется играть больше по зонам, чем лично бегать за одним и тем же игроком. Но главное в такой ситуации соблюдать концентрацию. Побегать придется всем. Против Салаха и сборной Египта легко не будет никому.

Если египтянин будет играть так до конца года, он будет одним из претендентов на «Золотой мяч». На данный момент лучшие игроки мира: Месси, Роналду и Салах. Египтянин сейчас обладает сумасшедшей формой, которая поможет ему бороться за звание лучшего игрока на планете», – сказал Кечинов.

Напомним, Салах был признан лучшим игроком сезона в АПЛ. В текущей кампании форвард провел 47 поединков, забил 43 мяча и сделал 15 голевых передач.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Египет Спартак Ливерпуль Комбаров Дмитрий Кечинов Валерий Салах Мохамед
Комментарии (39)
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Vickont
1524648664
Хочется верить, что Комбарова не будет в сборной
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777+
1524648731
Кечинов - красава!)))) Это главная шутка года!.....))))
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nik55
1524648832
в настольном футболе справится только
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Татарин за ЦСКА
1524648856
Шутка года конечно.Комбаров Беришу сдержать не смог из Ахмата,а тут сдержит Салаха из Ливерпуля.Ржу ни магу
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insider_retro
1524648898
Надеюсь, что не всё так грустно... Народ правильно пишет, что подносчики снарядов в сборной у него не того уровня... Не допускать ситуаций с качественным последним пасом на него и, возможно, проканает... Сам он подустанет гонять к центру мяч себе выцарапывать... Но сам по себе игрочина отличный и проблемы создаст однозначно!...
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Боцман59rus
1524649744
с комбаровым в составе ожидается сиквел по теме матча Бельгия -Россия на мундиале 2014года, далее по списку, прибавляем дмитрию четыре года в блокнотик под названием паспорт и с трепетом ждем продолжения банкета ...а то что он смешной, даже на фоне РФПЛ, думаю можно не говорить..
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Untitled-1
1524649994
золотой мяч этой шутке!
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Kulima
1524650741
Да ну, видимо Кечинов не видел, что вчера Салах делал с обороной Ромы, смех да и только, а тут он про Комбарова, который Беришу то догнать не мог
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Стаz
1524651612
Хочется верить, что Салаха сломают до конца сезона)
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OfaZavr
1524669302
он с Беришей и то не сумел справиться а тут Салах, да и вообще в наших можно только верить, а потом понимать и прощать)
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