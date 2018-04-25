Кечинов: «Хотелось бы верить, что Комбаров справится с Салахом на ЧМ»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов выразил надежду, что левый защитник красно-белых и сборной России Дмитрий Комбаров сумеет сдержать нападающего «Ливерпуля» и Египта Мохамеда Салаха в очном матче национальных команд на чемпионате мира-2018.

«Хотелось бы верить, что Дмитрий Комбаров, который будет играть на месте левого защитника в составе сборной, сможет справиться с одним из лучших футболистов на планете. На самом деле не важно, кто будет играть персонально против Салаха, да и в современном футболе приветствуется играть больше по зонам, чем лично бегать за одним и тем же игроком. Но главное в такой ситуации соблюдать концентрацию. Побегать придется всем. Против Салаха и сборной Египта легко не будет никому.

Если египтянин будет играть так до конца года, он будет одним из претендентов на «Золотой мяч». На данный момент лучшие игроки мира: Месси, Роналду и Салах. Египтянин сейчас обладает сумасшедшей формой, которая поможет ему бороться за звание лучшего игрока на планете», – сказал Кечинов.

Напомним, Салах был признан лучшим игроком сезона в АПЛ. В текущей кампании форвард провел 47 поединков, забил 43 мяча и сделал 15 голевых передач.