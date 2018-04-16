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    150 фанатов «Аякса» атаковали автобус команды, требуя отставки ван дер Сара

    Фанаты «Аякса» провели акцию против руководства клуба. Атаке подвергся автобус с футболистами, которые вернулись с гостевого матча 31-го тура чемпионата Голландии с ПСВ (0:3).

    Около 150 фанатов перегородили проезд автобусу возле «Йохан Кройф Арены», стучали по стенкам автобуса и требовали отставки генерального директора клуба Эдвина ван дер Сара. Экс голкипер сборной Голландии позже вышел к разозленным фанатам для беседы в сопровождении главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага.

    Стоит отметить, что в прошедшем матче ПСВ досрочно обеспечил себе чемпионство. «Аякс» располагается на второй строчке в турнирной таблице.

    Источник: Twitter

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    16.04.2018 10:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 1 мая 2018, 20:33

      И правильно делают, при всем уважении к Ван дер Сару, он виновник распродажи ведущих игроков, прошлогодние финалисты лиги Европы!

      0
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 10:47

      Поговорить надо ,но если это будет конструктивный диалог.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 апреля 2018, 10:37

      Ребята на втором месте при сногсшибательном ПСВ, они место выше второго хотят ? 1.5 место.

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 16 апреля 2018, 11:36

      Перебарщивают. Нужно просто подождать

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 апреля 2018, 11:29

      всю вину на Эдвина валить не стоит, проигрывает и терпит неудачи вся команда, у каждого есть своя доля вины.

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 16 апреля 2018, 11:02

      Неприятная история. Всю жизнь тебя восхваляют, а тут на другую должность, не получаются и фанаты кричать об отставке.

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