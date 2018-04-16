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  • 150 фанатов «Аякса» атаковали автобус команды, требуя отставки ван дер Сара

150 фанатов «Аякса» атаковали автобус команды, требуя отставки ван дер Сара

16 апреля 2018, 10:30
6

Фанаты «Аякса» провели акцию против руководства клуба. Атаке подвергся автобус с футболистами, которые вернулись с гостевого матча 31-го тура чемпионата Голландии с ПСВ (0:3).

Около 150 фанатов перегородили проезд автобусу возле «Йохан Кройф Арены», стучали по стенкам автобуса и требовали отставки генерального директора клуба Эдвина ван дер Сара. Экс голкипер сборной Голландии позже вышел к разозленным фанатам для беседы в сопровождении главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага.

Стоит отметить, что в прошедшем матче ПСВ досрочно обеспечил себе чемпионство. «Аякс» располагается на второй строчке в турнирной таблице.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Голландия. Эредивизие Аякс ван дер Сар Эдвин тен Хаг Эрик
Комментарии (6)
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bset
1523865773
Неприятная история. Всю жизнь тебя восхваляют, а тут на другую должность, не получаются и фанаты кричать об отставке.
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OfaZavr
1523867352
всю вину на Эдвина валить не стоит, проигрывает и терпит неудачи вся команда, у каждого есть своя доля вины.
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Федя Кабак
1523867764
Перебарщивают. Нужно просто подождать
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ItalianFootball
1523950643
Ребята на втором месте при сногсшибательном ПСВ, они место выше второго хотят ? 1.5 место.
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zigbert
1523951225
Поговорить надо ,но если это будет конструктивный диалог.
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Makaweli
1525195987
И правильно делают, при всем уважении к Ван дер Сару, он виновник распродажи ведущих игроков, прошлогодние финалисты лиги Европы!
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