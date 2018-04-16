150 фанатов «Аякса» атаковали автобус команды, требуя отставки ван дер Сара

Фанаты «Аякса» провели акцию против руководства клуба. Атаке подвергся автобус с футболистами, которые вернулись с гостевого матча 31-го тура чемпионата Голландии с ПСВ (0:3).

Около 150 фанатов перегородили проезд автобусу возле «Йохан Кройф Арены», стучали по стенкам автобуса и требовали отставки генерального директора клуба Эдвина ван дер Сара. Экс голкипер сборной Голландии позже вышел к разозленным фанатам для беседы в сопровождении главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага.

Стоит отметить, что в прошедшем матче ПСВ досрочно обеспечил себе чемпионство. «Аякс» располагается на второй строчке в турнирной таблице.