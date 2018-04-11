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    Кришито припомнил улыбку Тотти, когда итальянец на жеребьевке вытащил «Барселону» в соперники «Ромы»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито отреагировал на победу «Ромы» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов над «Барселоной» (3:0) и выход в полуфинал.

    Итальянец выложил ролик, где экс-капитан римлян Франческо Тотти на жеребьевке с улыбкой вытащил в соперники своей команды каталонский клуб.

    «Рома» вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 34 года. «Барселона» вылетела из турнира на стадии 1/4 финала третий раз подряд.

    Момент, который отобрал у «Ман Сити» полуфинал Лиги чемпионов

    Источник: Instagram

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    11.04.2018 01:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +64

      LaMagica 11 апреля 2018, 11:19

      Тотти Ювентусу Барсу вытащил, алло, Барсу Роме вытащил Шевченко

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 апреля 2018, 10:32

      Император в теме...)

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 11 апреля 2018, 09:18

      Я тоже помню,и подумал пипец Роме.

      -1
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      Рейтинг: +2390

      baden69 11 апреля 2018, 08:18

      Он игры этой пары уже видел, а для остальных ... улыбка. Тотти явно посоветовал друзьям сделать ставки на Рому.

      1
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 11 апреля 2018, 06:12

      Как буд то что то знал.

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