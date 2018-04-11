Кришито припомнил улыбку Тотти, когда итальянец на жеребьевке вытащил «Барселону» в соперники «Ромы»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито отреагировал на победу «Ромы» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов над «Барселоной» (3:0) и выход в полуфинал.

Итальянец выложил ролик, где экс-капитан римлян Франческо Тотти на жеребьевке с улыбкой вытащил в соперники своей команды каталонский клуб.

«Рома» вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые за 34 года. «Барселона» вылетела из турнира на стадии 1/4 финала третий раз подряд.

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