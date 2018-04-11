«Барселона» в третий раз подряд вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала

Допустить мог, что Барса проиграет, но не 3:0 !!!!! Рома сотворила маленькое чудо!!! МОЛОДЦЫ!!!
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» в гостях крупно уступила «Роме» (0:3) и вылетела из еврокубка.
Каталонский клуб третий сезон подряд покидает турнир на данной стадии. В прошлом сезоне сине-гранатовые не прошли «Ювентус» (0:3 – по сумме двух встреч), а в сезоне-15/16 вылетели от «Атлетико» (2:3).
Добавим, что «Рома» вышла в полуфинал ЛЧ впервые за 34 года.
«Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ