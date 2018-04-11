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    «Барселона» в третий раз подряд вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала

    В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» в гостях крупно уступила «Роме» (0:3) и вылетела из еврокубка.

    Каталонский клуб третий сезон подряд покидает турнир на данной стадии. В прошлом сезоне сине-гранатовые не прошли «Ювентус» (0:3 – по сумме двух встреч), а в сезоне-15/16 вылетели от «Атлетико» (2:3).

    Добавим, что «Рома» вышла в полуфинал ЛЧ впервые за 34 года.

    «Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2018 00:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 11 апреля 2018, 10:12

      Допустить мог, что Барса проиграет, но не 3:0 !!!!! Рома сотворила маленькое чудо!!! МОЛОДЦЫ!!!

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 11 апреля 2018, 05:32

      Вспомните игру Барселона и ПСЖ фанаты Барселоны и получите ответочку от итальянцев за все те ошибки,которые допустил судья в том матче в вашу пользу.Рома творит историю.С победой Ди Франческо и весь Рим.
      Барселона та команда,у которой нет лидера и завышенная самооценка.Спасибо,что есть футбольный Бог

      6
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      Рейтинг: +929

      ДСА 11 апреля 2018, 05:26

      Этак Золотой мяч отдадут Салаху.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 апреля 2018, 02:24

      это максимум

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 11 апреля 2018, 01:15

      гы гы гы, газмяс обосанный

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 11 апреля 2018, 01:03

      Плохая традиция.

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 11 апреля 2018, 00:28

      долгое лидерство во внутреннем чемпионате расслабляет - барселона, сити, ювентус одной ногой в ауте, если еще и бавария всосет, то правило работает

      5
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      Рейтинг: +617

      nelez 11 апреля 2018, 00:21

      Клуб 4/1 финалов. Реуордсмен по выходу в 4/1 финал. 4/1 финал больщим успехом считается для барсы

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 апреля 2018, 00:19

      ну трындец,что тут еще сказать,такого от барсы никто не ожидал

      3
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      Рейтинг: +187

      teodogat 11 апреля 2018, 00:15

      Потому что раньше были звезды которых скупали, а сейчас берут г..но типа Дембеле, уже в Дортмунде было видно что никакой, но этим ж бл. специалистам ведь не видно, это нам только дуракам...

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