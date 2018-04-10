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    «Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ


    2
    Голосов: 7
    10.04.2018 23:35
    Римляне неожиданно прошли фаворита.

    «Барселона» выиграла первый матч у «Ромы» со счетом 4:1. Казалось, что такой разгром ничего римлянам уже не дает. Испанцы спокойно готовились к ответной игре в ранге лидера чемпионата Испании и одного из главных фаворитов Лиги чемпионов. Тот гол Джеко из первой встречи оказался самым главным для римлян в этом еврокубковом сезоне.

    В начале второй игры Джеко забил еще, а потом отличились Де Росси и Манолас. Это можно назвать только чудом! «Рома» пробилась в полуфинал за счет того самого гостевого гола. И это произошло в матче с соперником, где на римлян не ставил абсолютно никто.

    Впервые с сезона-1983/84 «Рома» прошла в полуфинал Лиги чемпионов.

    Последние секунды матча.

    Здесь важны даже не сами голы, а принятие результата.

    Вот такое эмоциональное празднование третьего мяча.

    Еще немного про Маноласа!

    Рим не может это осознать.

    Фанаты публикуют послематчевые празднования игроков «Ромы».

    Вот это эмоции!

    Де Росси – автор второго мяча.

    Ундер – тоже один из героев.

    Когда еще не понимаешь, что произошло.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 7
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    Комментарии43
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 11 апреля 2018, 10:12

      Короче отдайте кубок ЛЧ Реалу и разойдемся.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 11 апреля 2018, 09:53

      красавцы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2523

      с13 11 апреля 2018, 09:30

      Получается в полуфиналах будут по1 клубу из Италии,Англии,испании и Германии
      Рома,Ливер, Реал и Бавария

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > с13 11 апреля 2018, 11:17

      Ой что то я уже не знаю) Я думаю у Севильи то точно есть шансы)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 11 апреля 2018, 09:25

      прям реально удивили. Барсу такой беззубой не видел давно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > swot1205 11 апреля 2018, 18:16

      барсиане уже о финале думали...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 11 апреля 2018, 08:46

      и это первая серия итальянского сериала! верим в Ювентус!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2080

      upiter622 11 апреля 2018, 08:26

      Эх,такую бы игру выдал ЦСКА!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > upiter622 11 апреля 2018, 08:46

      выдаст

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 11 апреля 2018, 08:14

      я поставил на Рим)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Dizayner 11 апреля 2018, 08:47

      какой коэф был?

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > вместе с ЦСКА 11 апреля 2018, 08:59

      у нас тут 5.5 был

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Dizayner 11 апреля 2018, 14:49

      всего???? я думал 50 или 100=)))) но все равно поздравляю, но с ощущением грабежа)

      0
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 11 апреля 2018, 08:07

      "И это произошло в матче с соперником, где на римлян не ставил абсолютно никто."
      - А я то ставил именно на Рому))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100743

      zigbert 11 апреля 2018, 07:51

      Очень неожиданно.Футбол не всегда предсказуем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > zigbert 11 апреля 2018, 14:50

      Серия А самый крутой чемп не то что чемпионшип-бей-беги-ломай все на пути
      тут с мозгами люди играют

      2
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем > zigbert 11 апреля 2018, 17:35

      ну да мяч то круглый куда наклон туда и катися

      0
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      Рейтинг: -14

      pfc--cska 11 апреля 2018, 07:43

      путалона лежать+сасат

      -3
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