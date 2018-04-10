«Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ

Римляне неожиданно прошли фаворита.

«Барселона» выиграла первый матч у «Ромы» со счетом 4:1. Казалось, что такой разгром ничего римлянам уже не дает. Испанцы спокойно готовились к ответной игре в ранге лидера чемпионата Испании и одного из главных фаворитов Лиги чемпионов. Тот гол Джеко из первой встречи оказался самым главным для римлян в этом еврокубковом сезоне.

В начале второй игры Джеко забил еще, а потом отличились Де Росси и Манолас. Это можно назвать только чудом! «Рома» пробилась в полуфинал за счет того самого гостевого гола. И это произошло в матче с соперником, где на римлян не ставил абсолютно никто.

Впервые с сезона-1983/84 «Рома» прошла в полуфинал Лиги чемпионов.

twit text — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 10 апреля 2018 г.

Последние секунды матча.

twit text — fantastachi@xfantastachi) 10 апреля 2018 г.

Здесь важны даже не сами голы, а принятие результата.

twit text — AS Roma (@OfficialASRoma) 10 апреля 2018 г.

Вот такое эмоциональное празднование третьего мяча.

twit text — Alessia velli (@Alessia_Nov) 10 апреля 2018 г.

Еще немного про Маноласа!

twit text — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 10 апреля 2018 г.

Рим не может это осознать.

twit text — AS Roma (@OfficialASRoma) 10 апреля 2018 г.

Фанаты публикуют послематчевые празднования игроков «Ромы».

twit text — Max-Well-Made-It (@maxwhitter) 10 апреля 2018 г.

Вот это эмоции!

twit text — Across the Pond (@ATPradio) 10 апреля 2018 г.

Де Росси – автор второго мяча.

twit text — Abdullah (@Mr7BoGeS) 10 апреля 2018 г.

Ундер – тоже один из героев.

twit text — Tunahan' (@tuna_akgn7) 10 апреля 2018 г.

Когда еще не понимаешь, что произошло.