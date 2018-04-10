«Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ

«Барселона» выиграла первый матч у «Ромы» со счетом 4:1. Казалось, что такой разгром ничего римлянам уже не дает. Испанцы спокойно готовились к ответной игре в ранге лидера чемпионата Испании и одного из главных фаворитов Лиги чемпионов. Тот гол Джеко из первой встречи оказался самым главным для римлян в этом еврокубковом сезоне.
В начале второй игры Джеко забил еще, а потом отличились Де Росси и Манолас. Это можно назвать только чудом! «Рома» пробилась в полуфинал за счет того самого гостевого гола. И это произошло в матче с соперником, где на римлян не ставил абсолютно никто.
Впервые с сезона-1983/84 «Рома» прошла в полуфинал Лиги чемпионов.
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— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 10 апреля 2018 г.
Последние секунды матча.
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— fantastachi@xfantastachi) 10 апреля 2018 г.
Здесь важны даже не сами голы, а принятие результата.
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— AS Roma (@OfficialASRoma) 10 апреля 2018 г.
Вот такое эмоциональное празднование третьего мяча.
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— Alessia velli (@Alessia_Nov) 10 апреля 2018 г.
Еще немного про Маноласа!
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— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 10 апреля 2018 г.
Рим не может это осознать.
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— AS Roma (@OfficialASRoma) 10 апреля 2018 г.
Фанаты публикуют послематчевые празднования игроков «Ромы».
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— Max-Well-Made-It (@maxwhitter) 10 апреля 2018 г.
Вот это эмоции!
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— Across the Pond (@ATPradio) 10 апреля 2018 г.
Де Росси – автор второго мяча.
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— Abdullah (@Mr7BoGeS) 10 апреля 2018 г.
Ундер – тоже один из героев.
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— Tunahan' (@tuna_akgn7) 10 апреля 2018 г.
Когда еще не понимаешь, что произошло.
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— Jamie Anderson (@Jamie_Anderson3) 10 апреля 2018 г.