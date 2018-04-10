«Рома» пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. Последний раз такое случалось 34 года назад

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» дома разгромила «Барселону» – 3:0. По сумме двух встреч за счет гостевого гола (4:4) римский клуб вышел в полуфинал.

Последний раз «волки» доходили до данной стадии в сезоне-1983/84.

«Рома» – третья команда, отыгравшая разницу в три мяча и более в ответном матче. Ранее это удавалось «Депортиво» против «Милана» в сезоне-2003/04 и «Барселоне» против «ПСЖ» в прошлом сезоне.

«Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ