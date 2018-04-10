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    «Рома» пробилась в полуфинал Лиги чемпионов. Последний раз такое случалось 34 года назад

    В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Рома» дома разгромила «Барселону» – 3:0. По сумме двух встреч за счет гостевого гола (4:4) римский клуб вышел в полуфинал.

    Последний раз «волки» доходили до данной стадии в сезоне-1983/84.

    «Рома» – третья команда, отыгравшая разницу в три мяча и более в ответном матче. Ранее это удавалось «Депортиво» против «Милана» в сезоне-2003/04 и «Барселоне» против «ПСЖ» в прошлом сезоне.

    «Рома» разгромила «Барселону»! Чудо в четвертьфинале ЛЧ

    Источник: Gracenote Live

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    10.04.2018 23:56
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 11:08

      Молодцы! Просто БРАВО!!!

      3
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 08:35

      Вот и цена забитого гола на чужом поле.Рома конечно удивила всех.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 11 апреля 2018, 06:52

      Мужики, блин, кто следит за комментами я же говорил что если Рома поймает кураж то эту команду не остановить))) честно я это говорил!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 11 апреля 2018, 00:18

      Вот это да,такой неожиданный результат, красавцы конечно футболисты Ромы, не сдались, верили в себя и победили)

      2
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      Рейтинг: -4

      barsalover 11 апреля 2018, 00:16

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      -1
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 11 апреля 2018, 00:14

      Вот за такие игры и эмоции я и люблю футбол.

      5
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 апреля 2018, 00:10

      Приятно удивили!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 апреля 2018, 00:06

      Утренние заголовки футбольных газет: "Волки порвали барсуков...ни одно животное не пострадало")))))

      4
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 11 апреля 2018, 00:04

      Молодцы! Опустили Барселону на землю.

      2
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      Рейтинг: +84

      Defensore 11 апреля 2018, 00:02

      возврат долгов Барсе за прошлый год)

      2
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