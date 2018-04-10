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    Момент, который отобрал у «Ман Сити» полуфинал Лиги чемпионов


    2.3
    Голосов: 9
    10.04.2018 23:20
    Решающий эпизод четвертьфинала с «Ливерпулем».

    «Манчестер Сити» должен был выигрывать у «Ливерпуля» с крупным счетом уже в первом тайме. На старте матча Габриэль Жезус открыл счет. «Ливерпуль» свой первый удар в сторону ворот «Сити» нанес только на 41-й минуте, а до этого мог пропустить еще. Бернарду Сильва попал в штангу после рикошета от головы Ловрена. Лерой Сане даже забил, но арбитры отменили гол из-за офсайда.

    В этом случае мяч отскакивал к Сане от игрока «Ливерпуля» Милнера. Поэтому офсайд не должен был считаться. В оправдание арбитрам можно сказать о cкоростном развитии ситуации и сложном ракурсе обзора. Правда, вот этот арбитр явно должен был все видеть.

    Гвардиоле на эти вещи все равно. Он посчитал момент решающим и набросился на арбитра с критикой. За эмоции тренера судья Лаос отправил его на трибуны.

    Во втором тайме забили Салах и Фирмино. И все решилось окончательно. Но если бы «Манчестер Сити» повел в два мяча, то ситуация могла пойти по другому сценарию. В первой половине все складывалось в пользу «Манчестер Сити». Победа стала бы логичным завершением того давления, которое оказывала команда Гвардиолы. Тот эпизод все изменил. После перерыва «Сити» играл уже не с тем настроением, Гвардиола смотрел матч с трибун, а «Ливерпуль» проснулся и вернулся в привычный ритм.

    Сторонники введения видеоповторов снова выходят на охоту.

    Текстовый онлайн матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 9
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 12 апреля 2018, 00:11

      Ну это смешно если честно. Сити проиграли эту дуэль еще в первом матче, говорить об одном моменте не имеет смысла. Как говорится, если бы у бабушки были определенные половые признаки, то она была бы дедушкой

      1
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      Рейтинг: +551

      avera 11 апреля 2018, 20:56

      Если уж быть объективным,то первый гол был забит с нарушением.

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 апреля 2018, 15:57

      Да вообще непонятно зачем нужен судья за воротами. Офсайды он не фиксирует, нарушения не видит, определить ушёл ли мяч за линию ворот, он тоже не может. Никакой помощи для главного судьи от него не дождёшься.
      Видеоповторы куда эффективнее будут.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 11 апреля 2018, 13:13

      автор явно симпатизирует МС и поэтому несет дебильный бред, тут-же высасывает "факты" из "пальца", из какого неизвестно.

      5
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 апреля 2018, 11:43

      Еслиб ды кабы..Ливерпуль был сильнее и все..

      8
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      Рейтинг: +307

      shpilman 11 апреля 2018, 10:56

      ни че что первый матч отобрал все шансы? че блеать за заголовки такие?

      6
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      Рейтинг: +324

      hellkid 11 апреля 2018, 08:53

      отговорки в пользу бедных

      7
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    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 11 апреля 2018, 07:42

      Бывает... а видеоповторы? хотя эмоций меньше...

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 11 апреля 2018, 06:48

      Ливерпуль - вот теперь согласен, что они достойны победы в ЛЧ!!! Даёшь финал Ливерпуль - Бавария

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 11 апреля 2018, 03:36

      Винить надо самих себя....

      7
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