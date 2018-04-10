Момент, который отобрал у «Ман Сити» полуфинал Лиги чемпионов

Решающий эпизод четвертьфинала с «Ливерпулем».

«Манчестер Сити» должен был выигрывать у «Ливерпуля» с крупным счетом уже в первом тайме. На старте матча Габриэль Жезус открыл счет. «Ливерпуль» свой первый удар в сторону ворот «Сити» нанес только на 41-й минуте, а до этого мог пропустить еще. Бернарду Сильва попал в штангу после рикошета от головы Ловрена. Лерой Сане даже забил, но арбитры отменили гол из-за офсайда.

В этом случае мяч отскакивал к Сане от игрока «Ливерпуля» Милнера. Поэтому офсайд не должен был считаться. В оправдание арбитрам можно сказать о cкоростном развитии ситуации и сложном ракурсе обзора. Правда, вот этот арбитр явно должен был все видеть.

twit text — fasolaka (@fasolaka) 10 апреля 2018 г.

Гвардиоле на эти вещи все равно. Он посчитал момент решающим и набросился на арбитра с критикой. За эмоции тренера судья Лаос отправил его на трибуны.

twit text — Football2wire (@Football2wire) 10 апреля 2018 г.

twit text — Manchester City (@ManCity) 10 апреля 2018 г.

Во втором тайме забили Салах и Фирмино. И все решилось окончательно. Но если бы «Манчестер Сити» повел в два мяча, то ситуация могла пойти по другому сценарию. В первой половине все складывалось в пользу «Манчестер Сити». Победа стала бы логичным завершением того давления, которое оказывала команда Гвардиолы. Тот эпизод все изменил. После перерыва «Сити» играл уже не с тем настроением, Гвардиола смотрел матч с трибун, а «Ливерпуль» проснулся и вернулся в привычный ритм.

Сторонники введения видеоповторов снова выходят на охоту.

Текстовый онлайн матча «Манчестер Сити» – «Ливерпуль»