Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ибрагимович: «Кто мог бы сыграть меня в кино? Возможно, Сталлоне»

Ибрагимович: «Кто мог бы сыграть меня в кино? Возможно, Сталлоне»

6 апреля 2018, 22:23
6

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением об игре за американский клуб.

«В каждом фильме хорошее начало. Надеюсь, будет и хороший конец. Сумасшедший старт – сыграть в первом матче и забить два гола. Ожидания очень высоки. Я многого требовал от себя, потому что каждый раз, когда я выхожу играть, я хочу показать максимум. Хочу показать то, на что способен.

Адаптация займет время, но я рад, что просто могу играть в футбол после своей травмы. Я рад каждый раз, когда надеваю бутсы.

Кто бы мог сыграть меня в кино? Возможно, кто-то вроде Сталлоне», – сказал Ибрагимович.

Напомним, что швед вышел на замену на 71-й минуте матча против «Лос-Анджелеса» и оформил дубль.

Источник: Skysports
США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
panmon
1523042842
А как же Чак Норрис?
Ответить
Федя Кабак
1523043465
Тогда и Стивен Сигал))
Ответить
stream15
1523048665
Что-то много стало Ибрагимовича.
Ответить
VikNMar
1523078977
От скромности этот парень точно не умрёт .......
Ответить
ItalianFootball
1523084575
Сантиметров 20 накинуть и точно сыграет)
Ответить
ПаХан638
1524933255
Сталлоне старше его на пол жизни, он идиот?
Ответить
Главные новости
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
8
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
1
Все новости
Все новости
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
Вчера, 16:00
ВидеоМесси накричал на судью
16 августа
3
У Месси худшая отрицательная серия с 2014 года
16 августа
1
Месси не реализовал пенальти в матче МЛС
16 августа
4
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Интер Майами» с Месси вылетел из Кубка лиг
13 августа
Президент Аргентины обратился к Месси, потерявшему отца
12 августа
Неймар поддержал Месси, потерявшего отца
12 августа
Роналду обратился к Месси, потерявшему отца
12 августа
2
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Фото37-летний Алексис Санчес нашел новый клуб
11 августа
Раскрыт следующий клуб Неймара
11 августа
1
Месси временно прекратил играть за «Интер Майами»
11 августа
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
ВидеоМесси пропустил матч из-за смерти отца, Де Пауль посвятил гол аргентинцу
10 августа
1
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
Месси и Неймар вновь могут оказаться в одном клубе
9 августа
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
8 августа
2
В Аргентине сообщили о смерти отца Месси
8 августа
1
Глушаков снизил сумму, за которую готов продать майку Месси
6 августа
5
Губерниев назвал футболиста, игравшего лучше Месси и Роналду
6 августа
7
Кубок лиг. Месси оформил 2+1 в матче с мексиканским клубом, Гризманн забил гол
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
Аршавин назвал лучшего футболиста в истории
3 августа
1
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Месси не забил в 1-м матче после ЧМ, у Суареса 7 голов в 4 последних играх
2 августа
1
Стало известно, с кем Месси провел отпуск после ЧМ-2026
31 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+