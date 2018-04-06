Ибрагимович: «Кто мог бы сыграть меня в кино? Возможно, Сталлоне»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением об игре за американский клуб.

«В каждом фильме хорошее начало. Надеюсь, будет и хороший конец. Сумасшедший старт – сыграть в первом матче и забить два гола. Ожидания очень высоки. Я многого требовал от себя, потому что каждый раз, когда я выхожу играть, я хочу показать максимум. Хочу показать то, на что способен.

Адаптация займет время, но я рад, что просто могу играть в футбол после своей травмы. Я рад каждый раз, когда надеваю бутсы.

Кто бы мог сыграть меня в кино? Возможно, кто-то вроде Сталлоне», – сказал Ибрагимович.

Напомним, что швед вышел на замену на 71-й минуте матча против «Лос-Анджелеса» и оформил дубль.