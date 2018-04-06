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    Ибрагимович: «Кто мог бы сыграть меня в кино? Возможно, Сталлоне»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением об игре за американский клуб.

    «В каждом фильме хорошее начало. Надеюсь, будет и хороший конец. Сумасшедший старт – сыграть в первом матче и забить два гола. Ожидания очень высоки. Я многого требовал от себя, потому что каждый раз, когда я выхожу играть, я хочу показать максимум. Хочу показать то, на что способен.

    Адаптация займет время, но я рад, что просто могу играть в футбол после своей травмы. Я рад каждый раз, когда надеваю бутсы.

    Кто бы мог сыграть меня в кино? Возможно, кто-то вроде Сталлоне», – сказал Ибрагимович.

    Напомним, что швед вышел на замену на 71-й минуте матча против «Лос-Анджелеса» и оформил дубль.

    Источник: Skysports

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    06.04.2018 22:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 28 апреля 2018, 19:34

      Сталлоне старше его на пол жизни, он идиот?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 апреля 2018, 10:02

      Сантиметров 20 накинуть и точно сыграет)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 7 апреля 2018, 08:29

      От скромности этот парень точно не умрёт .......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 7 апреля 2018, 00:04

      Что-то много стало Ибрагимовича.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 апреля 2018, 22:37

      Тогда и Стивен Сигал))

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 6 апреля 2018, 22:27

      А как же Чак Норрис?

      2
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