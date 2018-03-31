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РФПЛ. «Локомотив» проиграл «Амкару», «Ахмат» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью

31 марта 2018, 15:52
53

Лидер чемпионата «Локомотив» проиграл «Амкару» в поединке 24 тура РФПЛ. На гол полузащитника железнодорожников Мануэля Фернандеша пермяки ответили дублем нападающего Аарона Оланаре, арендованного у ЦСКА.

В другом матче «Ахмат» и «СКА-Хабаровск» не смогли распечатать ворота друг друга.

Чемпионат России. РФПЛ. 24 тур

Амкар (Пермь) – Локомотив (Москва) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Фернандеш, 17 (с пенальти); 1:1 – Оланаре, 48 (с пенальти); 2:1 – Оланаре, 59.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков (Конде, 49), Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Комолов, Гащенков, Гол (Эзатолахи, 78), Огуде, Оланаре (Бодул, 65).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Коломейцев, 46), Фернандеш, Фарфан, Ари (Эдер, 73).

Предупреждения: Милькович, 36 – И. Денисов, 52.

Удаление: нет – И. Денисов, 90+1.

Ахмат (Грозный) – СКА-Хабаровск – 0:0

«Ахмат»: Городов, Плиев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Швец (Садаев, 74), Исмаэл, Митришев (Роши, 60), Мбенгуе, Лео (Раванелли, 81).

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Черевко (Савичев, 85), Димидко, Тубич, Никифоров, Самсонов (Секульски, 90), Макаров (Калинский, 79), Кабутов, Карасев, Канунников.

Предупреждения: Садаев, 78 – Эдиев, 40.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат СКА-Хабаровск Амкар-Пермь Локомотив
Комментарии (53)
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slavа0508
1522500790
Ну вот походу фортуна и наказала Локо за хитрость с переносом матча,,,,а теперь и мандраж может начаться в следующих играх,,,,,соперники остались не такие уж простые,Зенит ,Краснодар,Ростов,Арсенал,,,,,так что всё может быть,,,,
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Алекc
1522500969
Не продался Амкар! Зря писали эту ересь! Интрига в чемпионате все больше!
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rammax fcsm
1522500994
Приношу клубу и команде Амкар свои извинения за слова и мысли... Вы - ЧЕСТНАЯ КОМАНДА!! Извините, был неправ... СПАСИБО ЗА ЧЕСТНУЮ ИГРУ!!!!!!!
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paracetamol
1522501313
Амкар с победой при очень сранном судействе.
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Полная Канистра
1522501359
аааааааа ловчев и кто чемпион??????????? бубен бубни дальше только в сортире МОЛОДЦЫ АМКАР!!!!!!!! ЛОКО 2О ЛЯМОВ НЕ ПОМОГЛИ
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Dimon 007
1522501368
Судя по таблице не хило так Зенит тянут.....! Для Спартака это конечно хорошо, но надо ждать игры с тосно и держать в уме запасные игры соперника... Что то здесь не чисто.
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BRO_football
1522501461
В голове один мотив - сосёт сегодня Локомотив! Вот вам и договорной матч! Очередное доказательство того, что чтобы хорошо играть, много денег не нужно. Оланаре красава, находясь в другой команде, отбирает очки у конкурентов и помогает ЦСКА стать чемпионом!
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Sviro
1522501800
Результат огорчил и обрадовал одновременно! Огорчил, потому что после того, как Локомотив вылез из-под смородской, я зауважал их (кроме денисова), а обрадовал, потому что всегда восхищался способностью Амкара играть во всю силу независимо от обстоятельств. Расслабились "железяки" А Амкар не та команда с которой можно играть вполсилы.
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Сармат Ростов
1522501961
Пермяки - НАСТОЯЩИЕ МУЖИКИ !!! Снимаю перед ними шляпу!!! Слов больше нет!!! Пох им на перенос в гости!!! БОЙЦЫ!!!!!
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OfaZavr
1522503090
ну вот и неожиданность случилась, так и думал что еще достаточна игр и случиться может все что угодно, а Амкар молодцы проявили характер!
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