РФПЛ. «Локомотив» проиграл «Амкару», «Ахмат» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью

Лидер чемпионата «Локомотив» проиграл «Амкару» в поединке 24 тура РФПЛ. На гол полузащитника железнодорожников Мануэля Фернандеша пермяки ответили дублем нападающего Аарона Оланаре, арендованного у ЦСКА.

В другом матче «Ахмат» и «СКА-Хабаровск» не смогли распечатать ворота друг друга.

Чемпионат России. РФПЛ. 24 тур

Амкар (Пермь) – Локомотив (Москва) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Фернандеш, 17 (с пенальти); 1:1 – Оланаре, 48 (с пенальти); 2:1 – Оланаре, 59.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков (Конде, 49), Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Комолов, Гащенков, Гол (Эзатолахи, 78), Огуде, Оланаре (Бодул, 65).

«Локомотив»: Гилерме, Игнатьев, Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Коломейцев, 46), Фернандеш, Фарфан, Ари (Эдер, 73).

Предупреждения: Милькович, 36 – И. Денисов, 52.

Удаление: нет – И. Денисов, 90+1.

Ахмат (Грозный) – СКА-Хабаровск – 0:0

«Ахмат»: Городов, Плиев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Швец (Садаев, 74), Исмаэл, Митришев (Роши, 60), Мбенгуе, Лео (Раванелли, 81).

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Черевко (Савичев, 85), Димидко, Тубич, Никифоров, Самсонов (Секульски, 90), Макаров (Калинский, 79), Кабутов, Карасев, Канунников.

Предупреждения: Садаев, 78 – Эдиев, 40.

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