Бубнов сравнил сборные Франции и Бразилии

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов сравнил соперников сборной России – команды Франции и Бразилии.

«Сборная Бразилии сильнее, она лучше организована и сбалансирована. Не случайно бразильцы уверенно выиграли отборочный турнир в Южной Америке. У французов были проблемы в группе в квалификации. Они сыграли нулевые ничьи дома с Люксембургом (!) и в гостях с Белоруссией, а также уступили на выезде Швеции (1:2).

Любопытно, что команда Дидье Дешама попеременно испытывала трудности во всех линиях, хотя игроков высокого уровня в ее рядах, пожалуй, не меньше, чем у бразильцев. А на последних даже отсутствие лидера Неймара с тактической точки зрения почти не сказалось: они также оказывают давление, уверенно контролируют мяч и прессингуют.

А ведь Тите возглавил команду по ходу прошлого отборочного цикла, а Дешам руководит сборной много лет. Можно было бы говорить о смене поколений, но эта проблема для бразильцев являлась даже более актуальной.

К тому же французы получили отличный международный опыт, дойдя до финала чемпионата Европы. Им в первую очередь не хватает стабильности и сыгранности. По разным причинам состав сильно ротируется, и это не лучшим образом сказывается на качестве игры», – считает Бубнов.

Товарищеский матч Россия – Франция состоится во вторник, 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.