Компани: «ЧМ-2018 – будет лучший турнир»

Защитник сборной Бельгии Венсан Компани рассчитывает на попадание в список игроков, которые примут участие в предстоящем ЧМ-2018.

«У меня есть предчувствие, что травмы мне не помешают выступить на чемпионате мира. Уверен, это будет мой лучший турнир.

Иногда у меня складывается впечатление, что я растерян из-за травм. Но у меня есть на это своя точка зрения. Возможно, я проведу чуть меньше времени на поле, но должен быть уверен в своей форме», – приводит слова Компани AFP.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Бельгии сыграет с Панамой, Тунисом и Англией.