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    Компани: «ЧМ-2018 – будет лучший турнир»

    Защитник сборной Бельгии Венсан Компани рассчитывает на попадание в список игроков, которые примут участие в предстоящем ЧМ-2018.

    «У меня есть предчувствие, что травмы мне не помешают выступить на чемпионате мира. Уверен, это будет мой лучший турнир.

    Иногда у меня складывается впечатление, что я растерян из-за травм. Но у меня есть на это своя точка зрения. Возможно, я проведу чуть меньше времени на поле, но должен быть уверен в своей форме», – приводит слова Компани AFP.

    На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Бельгии сыграет с Панамой, Тунисом и Англией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2018 11:45
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