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    Врач сборной России оценил шансы Кузяева и Игнатьева сыграть с Бразилией

    Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитников Далера Кузяева и Владислава Игнатьева.

    Напомним, оба футболиста занимаются в составе национальной команды по индивидуальному плану из-за полученных недавно повреждений.

    – С момента получения травмы Кузяевым и Игнатьевым мы находились в полном контакте и с ребятами, и с медицинскими штабами “Зенита” и “Локомотива”. Еще до сбора мы провели собственное обследование. Мы потихоньку увеличиваем для них нагрузки. Тренерским штабом будет принято индивидуальное решение по каждому футболисту. Но пока ребята здесь, мы наблюдаем хорошую динамику.

    – Как велики их шансы сыграть в предстоящей встрече с Бразилией?

    – Каждый футболист готовится к матчу. А смогут или нет – будет видно по ходу тренировочного сбора.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2018 07:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 20 марта 2018, 13:50

      Неплохие игроки.., других к сожалению у нас нету!

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