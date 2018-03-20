Врач сборной России оценил шансы Кузяева и Игнатьева сыграть с Бразилией

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии полузащитников Далера Кузяева и Владислава Игнатьева.

Напомним, оба футболиста занимаются в составе национальной команды по индивидуальному плану из-за полученных недавно повреждений.

– С момента получения травмы Кузяевым и Игнатьевым мы находились в полном контакте и с ребятами, и с медицинскими штабами “Зенита” и “Локомотива”. Еще до сбора мы провели собственное обследование. Мы потихоньку увеличиваем для них нагрузки. Тренерским штабом будет принято индивидуальное решение по каждому футболисту. Но пока ребята здесь, мы наблюдаем хорошую динамику.

– Как велики их шансы сыграть в предстоящей встрече с Бразилией?

– Каждый футболист готовится к матчу. А смогут или нет – будет видно по ходу тренировочного сбора.