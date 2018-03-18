Лига 1. «Страсбур» вырвал ничью у «Тулузы»; «Анжер» разгромил «Кан» и другие результаты 

В матче 30-го тура чемпионата Франции «Анжер» разгромил «Кан» со счетом 3:0.
«Анжер» набрал 35 очков и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице. «Кан» с теми же 35-ю очками идет двумя строчками ниже.
Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур
Голы: 1:0 – Конате (с пенальти), 38; 1:1 – Ниане (с пенальти), 47.
Голы: 1:0 – Тэт, 10; 2:0 – Экамби, 43; 3:0 – Онианге, 74.
Голы: 0:1 – Саид, 27; 1:1 – Шхири, 59; 2:1 – Сио, 65; 2:2 – Саид, 90+1.
Голы: 0:1 – Блаяк, 46; 1:1 – Саного, 89; 2:1 – Саного, 90+1; 2:2 – оне, 90+3.
Источник: Бомбардир.ру