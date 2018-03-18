Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лига 1. «Страсбур» вырвал ничью у «Тулузы»; «Анжер» разгромил «Кан» и другие результаты 

    В матче 30-го тура чемпионата Франции «Анжер» разгромил «Кан» со счетом 3:0.

    «Анжер» набрал 35 очков и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице. «Кан» с теми же 35-ю очками идет двумя строчками ниже.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 30-й тур

    Амьен – Труа – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Конате (с пенальти), 38; 1:1 – Ниане (с пенальти), 47.

    Анжер – Кан – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Тэт, 10; 2:0 – Экамби, 43; 3:0 – Онианге, 74.

    Монпелье – Дижон – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Саид, 27; 1:1 – Шхири, 59; 2:1 – Сио, 65; 2:2 – Саид, 90+1.

    Тулуза – Страсбур – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Блаяк, 46; 1:1 – Саного, 89; 2:1 – Саного, 90+1; 2:2 – оне, 90+3.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.03.2018 00:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11