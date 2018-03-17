Шалимов: «Черчесов не просил поберечь Смолова. Федор играет в полную силу»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:1). Также он рассказал, просил ли главный тренер сборной России Станислав Черчесов минимально задействовать в игре нападающего Федора Смолова.

«Соперник – очень организованная команда, хорошо обороняется, а когда к количеству прибавляется и качество, становится сложнее.

Никакого открытого футбола не было, мы пропустили гол, нам было тяжело взламывать оборону. Так сложилась игра. Сборники разъедутся, поэтому сейчас мы ничего сделать не сможем, а когда вернутся, посмотрим, что подправить.

Просил ли Черчесов поберечь Смолова? Давайте поговорим про нашу игру. В сборной есть тренер, ему справляться с этим. Просьб по поводу поберечь Смолова не было. Что это значит? Играет в полную силу», – сказал Шалимов.

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