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    Шалимов: «Черчесов не просил поберечь Смолова. Федор играет в полную силу»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:1). Также он рассказал, просил ли главный тренер сборной России Станислав Черчесов минимально задействовать в игре нападающего Федора Смолова.

    «Соперник – очень организованная команда, хорошо обороняется, а когда к количеству прибавляется и качество, становится сложнее.

    Никакого открытого футбола не было, мы пропустили гол, нам было тяжело взламывать оборону. Так сложилась игра. Сборники разъедутся, поэтому сейчас мы ничего сделать не сможем, а когда вернутся, посмотрим, что подправить.

    Просил ли Черчесов поберечь Смолова? Давайте поговорим про нашу игру. В сборной есть тренер, ему справляться с этим. Просьб по поводу поберечь Смолова не было. Что это значит? Играет в полную силу», – сказал Шалимов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2018 20:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8026

      nik55 18 марта 2018, 10:23

      если это полная сила-----промолчу слов нет

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 марта 2018, 09:44

      полная сила, а еще хочет за рубеж...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 20:23

      Игорь, как же вы могли сегодня так обосраться???

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 марта 2018, 20:22

      Напиши теперь опять письмо..
      Про Черчесова..

      0
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