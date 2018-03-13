Фонсека сделает ставку на оборону во встрече с «Ромой»

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека ждет трудного матча для своей команды в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ромы» на выезде.

«Конечно, это очень трудный матч. «Рома» заняла первое место в группе с «Челси» и «Атлетико» и выиграла пять из шести последних матчей. Но моя команда хорошо мотивирована.

Мы в отличном состоянии – и физически, и психологически. «Рома» очень сильна и со стартовым свистком попытается оказать на нас давление. Нам нужно надежно сыграть в защите, чтобы сдержать ее», – считает Фонсека.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Шахтер» пройдет во вторник, 13 марта, в 22:45 по московскому времени. Результат первой встречи – 2:1.