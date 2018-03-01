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    Попов: «Думаю, сборная России выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018»

    Полузащитник «Рубина» Ивелин Попов поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018.

    «Буду болеть за Россию. Шесть лет живу здесь, на хлеб зарабатываю здесь. После того, как Черчесов возглавил сборную, команда стала более организованная, более крепкая.

    Думаю, что у России есть шансы. Думаю, в четвертьфинал выйдет. Я этого сборной России желаю», – сказал Попов.

    Напомним, футболист арендован казанским клубом до конца сезона у «Спартака».

    Соперниками хозяев ЧМ-2018 по групповой стадии стали команды Египта, Ирана и Уругвая.

    Источник: ФК «Рубин»

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    01.03.2018 13:26
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 1 марта 2018, 21:07

      чудо будет выйти из группы со второго места... а там португалия/испания... и пипец... на 1/8 как раз уже есть билет , но видеть уничтожение сб.России испанцами не хочется.. как то не верится , что уругвай на 2 месте у нас будет в группе ...

      0
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      Рейтинг: +91

      Гарриc 1 марта 2018, 19:20

      Из группы выйдут - но это максимум !

      0
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 1 марта 2018, 19:11

      А я верю в сборную. А как иначе еще? Всегда нужно поддерживать своих и ждать чудо! Никто не верил, что ЦСКА и Зенит возьмут кубок УЕФА, так почему бы нашей сборной хотя бы не дойти до 1/4. Верим! Ждем!

      1
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      Рейтинг: +26

      cent59 1 марта 2018, 19:06

      Никуда она к сожалению не выйдет ! - а если с перепугу попадёт в 18 - то наши немецкие и португальские партнёры объяснят кто мы есть

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 марта 2018, 18:25

      очень красноречиво объяснил свой комплимент:"Шесть лет живу здесь, на хлеб зарабатываю здесь". вот поэтому и добрые слова скажу здесь)

      4
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      Рейтинг: +102

      Shogun 1 марта 2018, 14:46

      Тут опечатка - Думаю, сборная России НЕ выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018

      5
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир > Shogun 1 марта 2018, 16:50

      А не выйдет она по простой причине её не участии на чемпионате Мира так как он будет проходить в Италии, а не в России.

      -1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 14:45

      Для начала выйти из группы,а там посмотрим.

      2
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      Рейтинг: +324

      rostik-100 1 марта 2018, 14:38

      Не думать надо, а дело делать. Раньше страна Советов была. Теперь думщиков.

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 1 марта 2018, 14:07

      что то не подумавши он...выход из группы наш уровень...но пройдут дальше-рад буду ошибиться

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 14:07

      На хлеб???Да там не только хлебом попахивает))))

      2
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > Татарин за ЦСКА 1 марта 2018, 14:08

      видать хлеб то золотой

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > alexivanof197 1 марта 2018, 14:17

      Не исключено)))

      0
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