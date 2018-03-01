Попов: «Думаю, сборная России выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018»

Полузащитник «Рубина» Ивелин Попов поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018.

«Буду болеть за Россию. Шесть лет живу здесь, на хлеб зарабатываю здесь. После того, как Черчесов возглавил сборную, команда стала более организованная, более крепкая.

Думаю, что у России есть шансы. Думаю, в четвертьфинал выйдет. Я этого сборной России желаю», – сказал Попов.

Напомним, футболист арендован казанским клубом до конца сезона у «Спартака».

Соперниками хозяев ЧМ-2018 по групповой стадии стали команды Египта, Ирана и Уругвая.