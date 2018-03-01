Попов: «Думаю, сборная России выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018»

чудо будет выйти из группы со второго места... а там португалия/испания... и пипец... на 1/8 как раз уже есть билет , но видеть уничтожение сб.России испанцами не хочется.. как то не верится , что уругвай на 2 месте у нас будет в группе ...
Полузащитник «Рубина» Ивелин Попов поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018.
«Буду болеть за Россию. Шесть лет живу здесь, на хлеб зарабатываю здесь. После того, как Черчесов возглавил сборную, команда стала более организованная, более крепкая.
Думаю, что у России есть шансы. Думаю, в четвертьфинал выйдет. Я этого сборной России желаю», – сказал Попов.
Напомним, футболист арендован казанским клубом до конца сезона у «Спартака».
Соперниками хозяев ЧМ-2018 по групповой стадии стали команды Египта, Ирана и Уругвая.