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  • Лига чемпионов. «Ювентус» упустил преимущество в два мяча в игре с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» разгромил «Базель»

Лига чемпионов. «Ювентус» упустил преимущество в два мяча в игре с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» разгромил «Базель»

14 февраля 2018, 00:35
18

Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянский «Ювентус» в первые десять минут игры против английского «Тоттенхэма» обеспечил преимущество в два мяча, но довести его до победы не смог – встреча завершилась вничью.

В другом поединке английский «Манчестер Сити» в гостях забил четыре безответных мяча швейцарскому «Базелю». Дублем отметился Илкай Гюндоган.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

Ювентус (Италия) – Тоттенхэм (Англия) – 2:2 (2:1) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Игуаин, 2; 2:0 – Игуаин, 9 (с пенальти); 2:1 – Кейн, 35; 2:2 – Эриксен, 72.

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Бенатиа, Алекс Сандро, Хедира (Бетанкур, 66), Пьянич, Бернардески, Коста (Асамоа, 90+2), Игуаин, Манджукич (Стураро, 76).

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Хосабед, Вертонген, Дэвис, Эриксен (Ваньяма, 90+2), Дайер, Дембеле, Ламела (Лукас, 89), Алли (Сон, 83), Кейн.

Предупреждения: Бенатиа, 45; Игуаин, 60; Бетанкур, 80 – Дэвис, 8; Орье, 47.

Базель (Швейцария) – Манчестер Сити (Англия) – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Гюндоган, 14; 0:2 – Б. Силва, 18; 0:3 – Агуэро, 23; 0:4 – Гюндоган, 53.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ювентус Тоттенхэм Манчестер Сити Базель
Комментарии (18)
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baden69
1518557984
В ответных играх у Базеля шансов нет совсем, а у Ювентуса совсем немного...
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Danish Dynamite
1518558032
Тоттенхэм здорово сыграл и заткнул скептиков. Ювентус пройдут запросто, очень хотелось бы. Ну а Игуаин в очередной раз доказал, что он бревно ))
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1518558518
Бедолага Буффон опять без ЛЧ остался
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mutabor0992
1518558723
Вот Юве олени!!!2-0 повели...И все, встали.Вот и получили!А Игуаин вообще придурок!Зачем так пенальти бить???
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ЖОРРО
1518559261
МанСити предсказуемо порезвился в стране часов и сыра...ну а Тоттенхэм молодцы,пришпорили туринцев не хило в гостях...)
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Эмся
1518571462
Рано вы Юве со счетов списываете, это очень опытный боец по части еврокубков, разве ответный матч в гостях это приговор? Так вспомните как они 2 гола забили в Мюнхене. Да и там Дибала скорей всего будет уже, может Матюиди тоже
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ikarus74
1518579262
Ювентус не выиграл благодаря дублю (дублю, Карл) Игуаина, действительно бревно. Если бы так играли на агуэро или Суареса у тоттенхэма не осталось бы шансов.
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САНЁК17
1518583686
Игра после второго года,юве стали как будто всё,шпори в крючки,слышком доверяли защиту,скорее всего обороняться стали, а обороны не так как раньше стали
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ALeX-161-rus
1518592906
Еще ничего не решено у Юве с Тоттенхэмом.
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dinar7777dinar
1518792109
3 дня я ждал чтобы бан сняли ! и теперь скажу что и говорил раньше ! юве жалкий автобус !
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