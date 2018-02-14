Лига чемпионов. «Ювентус» упустил преимущество в два мяча в игре с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» разгромил «Базель»

Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянский «Ювентус» в первые десять минут игры против английского «Тоттенхэма» обеспечил преимущество в два мяча, но довести его до победы не смог – встреча завершилась вничью.

В другом поединке английский «Манчестер Сити» в гостях забил четыре безответных мяча швейцарскому «Базелю». Дублем отметился Илкай Гюндоган.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

Ювентус (Италия) – Тоттенхэм (Англия) – 2:2 (2:1) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Игуаин, 2; 2:0 – Игуаин, 9 (с пенальти); 2:1 – Кейн, 35; 2:2 – Эриксен, 72.

«Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Бенатиа, Алекс Сандро, Хедира (Бетанкур, 66), Пьянич, Бернардески, Коста (Асамоа, 90+2), Игуаин, Манджукич (Стураро, 76).

«Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Хосабед, Вертонген, Дэвис, Эриксен (Ваньяма, 90+2), Дайер, Дембеле, Ламела (Лукас, 89), Алли (Сон, 83), Кейн.

Предупреждения: Бенатиа, 45; Игуаин, 60; Бетанкур, 80 – Дэвис, 8; Орье, 47.

Базель (Швейцария) – Манчестер Сити (Англия) – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Гюндоган, 14; 0:2 – Б. Силва, 18; 0:3 – Агуэро, 23; 0:4 – Гюндоган, 53.

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов