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    Лига чемпионов. «Ювентус» упустил преимущество в два мяча в игре с «Тоттенхэмом», «Манчестер Сити» разгромил «Базель»

    Состоялись два первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянский «Ювентус» в первые десять минут игры против английского «Тоттенхэма» обеспечил преимущество в два мяча, но довести его до победы не смог – встреча завершилась вничью.

    В другом поединке английский «Манчестер Сити» в гостях забил четыре безответных мяча швейцарскому «Базелю». Дублем отметился Илкай Гюндоган.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

    Ювентус (Италия) – Тоттенхэм (Англия) – 2:2 (2:1) Текстовая трансляция

    Голы: 1:0 – Игуаин, 2; 2:0 – Игуаин, 9 (с пенальти); 2:1 – Кейн, 35; 2:2 – Эриксен, 72.

    «Ювентус»: Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Бенатиа, Алекс Сандро, Хедира (Бетанкур, 66), Пьянич, Бернардески, Коста (Асамоа, 90+2), Игуаин, Манджукич (Стураро, 76).

    «Тоттенхэм»: Льорис, Орье, Хосабед, Вертонген, Дэвис, Эриксен (Ваньяма, 90+2), Дайер, Дембеле, Ламела (Лукас, 89), Алли (Сон, 83), Кейн.

    Предупреждения: Бенатиа, 45; Игуаин, 60; Бетанкур, 80 – Дэвис, 8; Орье, 47.

    Базель (Швейцария) – Манчестер Сити (Англия) – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Гюндоган, 14; 0:2 – Б. Силва, 18; 0:3 – Агуэро, 23; 0:4 – Гюндоган, 53.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2018 00:35
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 февраля 2018, 17:41

      3 дня я ждал чтобы бан сняли ! и теперь скажу что и говорил раньше ! юве жалкий автобус !

      -1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 14 февраля 2018, 10:21

      Еще ничего не решено у Юве с Тоттенхэмом.

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 14 февраля 2018, 07:48

      Игра после второго года,юве стали как будто всё,шпори в крючки,слышком доверяли защиту,скорее всего обороняться стали, а обороны не так как раньше стали

      0
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      Рейтинг: +24

      ikarus74 14 февраля 2018, 06:34

      Ювентус не выиграл благодаря дублю (дублю, Карл) Игуаина, действительно бревно. Если бы так играли на агуэро или Суареса у тоттенхэма не осталось бы шансов.

      0
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      Рейтинг: +11

      Эмся 14 февраля 2018, 04:24

      Рано вы Юве со счетов списываете, это очень опытный боец по части еврокубков, разве ответный матч в гостях это приговор? Так вспомните как они 2 гола забили в Мюнхене. Да и там Дибала скорей всего будет уже, может Матюиди тоже

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 14 февраля 2018, 03:39

      Жаль ,что смотреть начал уже с 2-0 .. за оставшийся матч юве вообще не впечатлил , сели в оборону , у ттх мало что получалось , но забили и пошли дальше , а юве просто был на поле , в ответке мало что светит , может забить снова по быстрому и уже додержаться .

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 февраля 2018, 02:04

      Юве - ттх может и пенальти все закончиться)

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 14 февраля 2018, 01:35

      Тоттенхэм дома не проиграет, а скорее выиграет!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 февраля 2018, 01:01

      МанСити предсказуемо порезвился в стране часов и сыра...ну а Тоттенхэм молодцы,пришпорили туринцев не хило в гостях...)

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 14 февраля 2018, 00:52

      Вот Юве олени!!!2-0 повели...И все, встали.Вот и получили!А Игуаин вообще придурок!Зачем так пенальти бить???

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