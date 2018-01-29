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Победитель ЛЧ-2010 Сезар вернулся во «Фламенго» спустя 13 лет

29 января 2018, 22:05
2

Пресс-служба «Фламенго» объявила о подписании клубом 38-летнего свободного агента Жулио Сезара.

Бразильский вратарь является воспитанником клуба и выступал за его главную команду с 1997 по 2005 год, после чего перешел в «Интер». За семь лет в итальянском клубе он четыре раза выиграл Серию А и Суперкубок Италии, трижды – Кубок страны, по одному разу – Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Позже Сезар выступал за «Куинз Парк Рейнджерс», «Торонто» и «Бенфику». С португальским клубом голкипер расторг соглашение в ноябре 2017 года.

Источник: ФК «Фламенго»
Бразилия. Серия А Интер Фламенго Куинз Парк Рейнджерс Бразилия Сезар Жулио
Комментарии (2)
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KingRey21
1517254660
хорошие новости,но там он будет 2-ым номером,если не третьим,так как Диего Алвес в данный момент предпочтительней!
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Randy Ram
1517303782
А вроде бы писали, что завершил карьеру...
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