Победитель ЛЧ-2010 Сезар вернулся во «Фламенго» спустя 13 лет

Пресс-служба «Фламенго» объявила о подписании клубом 38-летнего свободного агента Жулио Сезара.

Бразильский вратарь является воспитанником клуба и выступал за его главную команду с 1997 по 2005 год, после чего перешел в «Интер». За семь лет в итальянском клубе он четыре раза выиграл Серию А и Суперкубок Италии, трижды – Кубок страны, по одному разу – Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Позже Сезар выступал за «Куинз Парк Рейнджерс», «Торонто» и «Бенфику». С португальским клубом голкипер расторг соглашение в ноябре 2017 года.