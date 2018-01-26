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    Манчини ждет покупки 2-3 игроков с российским паспортом

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассчитывает, что клуб из Санкт-Петербурга в ближайшее время пополнят несколько игроков с российским паспортом.

    Напомним, в команду с берегов Невы уже перешел нападающий «Тосно» Антон Заболотный. «Зенит» также интересуется защитником тульского «Арсенала» Максимом Беляевым и нападающим «Краснодара» Федором Смоловым.

    – Есть ли необходимость в новичках? Ждать ли трансферов?

    – Еще летом говорил, что мы хотим подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Это до сих пор не сделано. Сейчас мы предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что получится.

    – На вас давит ситуация с Кришито, с которым до сих пор не продлен контракт?

    – Не особенно. Мы должны уважать выбор футболиста. Его может сделать только сам Доменико. У него и правда заканчивается соглашение с «Зенитом», и он должен принять самостоятельное решение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.01.2018 09:54
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 26 января 2018, 13:30

      Отцепили вроде Дзюбу, Шатова, Цаллагова, Новосельцева , Анюкова да и легионеров кучу, как не соответствующих требованиям , о каком третьем составе вы орете , обычная селекция

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 13:15

      куда их солить или мариновать что-ли, сколько Манчини не покупай все мало.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > neim 26 января 2018, 18:22

      да уж это точно))

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 января 2018, 12:47

      Лучше сначала купите пару кубов досок для лавок , а потом скупайте игроков, желательно оптом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 11:50

      На лавке уже места нет, и в автобусе не помещаются. Куда их???

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 января 2018, 11:10

      Манчини спит и видит, как бы забрать ведущих игроков у команд,
      конкурирующих с Зенитом за лидерство в чемпионате России.

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > vladimir-7 26 января 2018, 12:13

      тогда из Локо надо Миранчуков покупать!

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 26 января 2018, 10:59

      Скупите Манчине всех и пусть в РФПЛ играет один Газпром ........

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2018, 10:49

      куда ему столько напов всех же не выпустишь на поле не факт лавка обеспечена им

      4
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 26 января 2018, 10:46

      Не пойму, своих что ли мало???

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 26 января 2018, 10:43

      Талантливых ребят сейчас много.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 января 2018, 10:43

      Какая-то черная дыра.

      1
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