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Манчини ждет покупки 2-3 игроков с российским паспортом

26 января 2018, 09:54
28

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассчитывает, что клуб из Санкт-Петербурга в ближайшее время пополнят несколько игроков с российским паспортом.

Напомним, в команду с берегов Невы уже перешел нападающий «Тосно» Антон Заболотный. «Зенит» также интересуется защитником тульского «Арсенала» Максимом Беляевым и нападающим «Краснодара» Федором Смоловым.

– Есть ли необходимость в новичках? Ждать ли трансферов?

– Еще летом говорил, что мы хотим подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Это до сих пор не сделано. Сейчас мы предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что получится.

– На вас давит ситуация с Кришито, с которым до сих пор не продлен контракт?

– Не особенно. Мы должны уважать выбор футболиста. Его может сделать только сам Доменико. У него и правда заканчивается соглашение с «Зенитом», и он должен принять самостоятельное решение.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кришито Доменико Манчини Роберто
Комментарии (28)
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woyser
1516950663
Защитник хороший нужен и нап.
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Garrincha58
1516950960
Манчини ждет и вот они Дзюба, Шатов и Анюков или Новосельцев, он ждет когда те возьмутся за ум
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Asbjorn
1516951586
мало что ли набрали летом?или набрали просто ради того что бы набрать?
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mamba9090909
1516951970
Ерохин, Богаев, Терентьев......
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Полная Канистра
1516952985
куда ему столько напов всех же не выпустишь на поле не факт лавка обеспечена им
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VikNMar
1516953555
Скупите Манчине всех и пусть в РФПЛ играет один Газпром ........
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vladimir-7
1516954248
Манчини спит и видит, как бы забрать ведущих игроков у команд, конкурирующих с Зенитом за лидерство в чемпионате России.
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DOCTOR PENALTY
1516956622
На лавке уже места нет, и в автобусе не помещаются. Куда их???
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OfaZavr
1516961756
куда их солить или мариновать что-ли, сколько Манчини не покупай все мало.
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Горкин Блеванов
1516962650
Отцепили вроде Дзюбу, Шатова, Цаллагова, Новосельцева , Анюкова да и легионеров кучу, как не соответствующих требованиям , о каком третьем составе вы орете , обычная селекция
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