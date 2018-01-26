Манчини ждет покупки 2-3 игроков с российским паспортом

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассчитывает, что клуб из Санкт-Петербурга в ближайшее время пополнят несколько игроков с российским паспортом.

Напомним, в команду с берегов Невы уже перешел нападающий «Тосно» Антон Заболотный. «Зенит» также интересуется защитником тульского «Арсенала» Максимом Беляевым и нападающим «Краснодара» Федором Смоловым.

– Есть ли необходимость в новичках? Ждать ли трансферов?

– Еще летом говорил, что мы хотим подписать двух-трех игроков с российскими паспортами. Это до сих пор не сделано. Сейчас мы предпримем еще одну попытку. Посмотрим, что получится.

– На вас давит ситуация с Кришито, с которым до сих пор не продлен контракт?

– Не особенно. Мы должны уважать выбор футболиста. Его может сделать только сам Доменико. У него и правда заканчивается соглашение с «Зенитом», и он должен принять самостоятельное решение.