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  • Массажист «Зенита»: «По моей просьбе Кокорин ровнял перегородку носа»

Массажист «Зенита»: «По моей просьбе Кокорин ровнял перегородку носа»

23 января 2018, 08:56
15

Массажист «Зенита» Сергей Колесников рассказал об операции на перегородке носа, которую перенес по его просьбе форвард команды Александр Кокорин. Это позволило ему повысить выносливость.

«По моей просьбе Саша Кокорин перегородку носа ровнял. Когда Кака пришел в «Милан», все было хорошо. Одна проблема – уставал быстро, не мог выдержать всю нагрузку. Провели обследование – оказалось, перегородка плохая и прикус неправильный.

У лошадей ведь не для того зубы смотрят, чтобы определить, старая она или молодая. Смотрят прикус. Потому что если он неправильный, животное не может долго бежать на максимуме, начинает задыхаться.

Эти вещи очень важны. Видите, какие теперь объемы Кокорин выполняет. После него эту процедуру у нас и Далер Кузяев, и Дима Полоз проделали», – рассказал Колесников.

В текущем сезоне Кокорин провел 20 матчей в составе «Зенита» в РФПЛ, в которых забил 10 голов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (15)
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bset
1516687343
Профессионал. Почему до этого Кокорину никто ничего по этому поводу не сказал?
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RedWhiteFans2
1516687837
А если бы ещё перегородку мозга сделал бы, был бы у нас свой Кокомесси.
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mihail200606
1516688377
Может всей сборной сделать?
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Gullit 76
1516688455
Прямо репортаж со скачек!Каких скакунов вырастили!
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Kрейсер
1516689658
Надо было КоСмоДзю чего-нибудь подровнять. Или удалить. Дзю уже удалили. Поглядим.
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nemolod
1516695767
Если мастерства недостает,кроме того,что он будет по полю бегать,толку все равно будет мало!
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VVM1964
1516697431
Так вот " где собака зарыта " - " я раньше почему такой злой был ( и игра не шла ) потому что у меня велосипеда не было " и перегородка не ровно в носу стояла )))
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каа
1516701909
В целях экономии энергии еще можно было бы предложить "обрезание"...)))
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qwera 1969
1516722634
А если зубы отбелить, то можно и на "Голос"....
Ответить
Urry
1516725579
кто бы мог подумать
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