Массажист «Зенита»: «По моей просьбе Кокорин ровнял перегородку носа»

Массажист «Зенита» Сергей Колесников рассказал об операции на перегородке носа, которую перенес по его просьбе форвард команды Александр Кокорин. Это позволило ему повысить выносливость.

«По моей просьбе Саша Кокорин перегородку носа ровнял. Когда Кака пришел в «Милан», все было хорошо. Одна проблема – уставал быстро, не мог выдержать всю нагрузку. Провели обследование – оказалось, перегородка плохая и прикус неправильный.

У лошадей ведь не для того зубы смотрят, чтобы определить, старая она или молодая. Смотрят прикус. Потому что если он неправильный, животное не может долго бежать на максимуме, начинает задыхаться.

Эти вещи очень важны. Видите, какие теперь объемы Кокорин выполняет. После него эту процедуру у нас и Далер Кузяев, и Дима Полоз проделали», – рассказал Колесников.

В текущем сезоне Кокорин провел 20 матчей в составе «Зенита» в РФПЛ, в которых забил 10 голов.