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    Массажист «Зенита»: «По моей просьбе Кокорин ровнял перегородку носа»

    Массажист «Зенита» Сергей Колесников рассказал об операции на перегородке носа, которую перенес по его просьбе форвард команды Александр Кокорин. Это позволило ему повысить выносливость.

    «По моей просьбе Саша Кокорин перегородку носа ровнял. Когда Кака пришел в «Милан», все было хорошо. Одна проблема – уставал быстро, не мог выдержать всю нагрузку. Провели обследование – оказалось, перегородка плохая и прикус неправильный.

    У лошадей ведь не для того зубы смотрят, чтобы определить, старая она или молодая. Смотрят прикус. Потому что если он неправильный, животное не может долго бежать на максимуме, начинает задыхаться.

    Эти вещи очень важны. Видите, какие теперь объемы Кокорин выполняет. После него эту процедуру у нас и Далер Кузяев, и Дима Полоз проделали», – рассказал Колесников.

    В текущем сезоне Кокорин провел 20 матчей в составе «Зенита» в РФПЛ, в которых забил 10 голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.01.2018 08:56
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +722

      Urry 23 января 2018, 19:39

      кто бы мог подумать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 23 января 2018, 18:50

      А если зубы отбелить, то можно и на "Голос"....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 23 января 2018, 13:05

      В целях экономии энергии еще можно было бы предложить "обрезание"...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 23 января 2018, 11:55

      Гильза что ли отскочила.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar 23 января 2018, 11:29

      ЭТо ведь ужасная процедура(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 23 января 2018, 11:22

      Если мастерства недостает,кроме того,что он будет по полю бегать,толку все равно будет мало!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 23 января 2018, 10:15

      Так это же не новый метод, всегда делали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Kрейсер 23 января 2018, 09:40

      Надо было КоСмоДзю чего-нибудь подровнять.
      Или удалить.
      Дзю уже удалили.
      Поглядим.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 января 2018, 09:20

      Прямо репортаж со скачек!Каких скакунов вырастили!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 23 января 2018, 09:19

      Может всей сборной сделать?

      4
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