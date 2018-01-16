Пеле считает Бразилию фаворитом ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле назвал главного фаворита предстоящего чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

«Все те, кто верит в сборную Бразилии, считают ее фаворитом. У нас есть все для того, чтобы выиграть турнир.

На последнем чемпионате мира у нас были лучшие игроки, но команде не хватило организации. Сейчас же Тите удалось это исправить. Нынешняя команда дает уверенность», – приводит слова Пеле L'Equipe.

Напомним, что сборная Бразилии играет в одной группе со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.