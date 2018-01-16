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    Пеле считает Бразилию фаворитом ЧМ-2018

    Бывший нападающий сборной Бразилии Пеле назвал главного фаворита предстоящего чемпионата мира-2018, который пройдет в России.

    «Все те, кто верит в сборную Бразилии, считают ее фаворитом. У нас есть все для того, чтобы выиграть турнир.

    На последнем чемпионате мира у нас были лучшие игроки, но команде не хватило организации. Сейчас же Тите удалось это исправить. Нынешняя команда дает уверенность», – приводит слова Пеле L'Equipe.

    Напомним, что сборная Бразилии играет в одной группе со Швейцарией, Коста-Рикой и Сербией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2018 06:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 16 января 2018, 12:24

      пеле прав ! бразилия один из фаворитов ! сборная мощная на каждой позиции есть отличные игроки !

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > dinar7777dinar 16 января 2018, 17:30

      Достаточно вспомнить игру с немцами на домашнем чемпе, когда получили 7 голов от Германии, чтобы оценить "мощность" Бразилии. Ну а защита у бразильцев всегда была "дырявой".

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dominator777 16 января 2018, 18:09

      ну в жизни бывают огорчения ! да и немцы сейчас врядли выиграют ! аргентинцы в финале были ближе к победе в основное время ! повезло немцы наковыряли на 1 гол ! у бразильцев сейчас прекрасная команда !

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 16 января 2018, 08:54

      В организации командной игры большие проблемы, поэтому максимум - выход в 1/4 финала.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Dominator777 16 января 2018, 12:24

      большие проблемы? ну ну !

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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 16 января 2018, 08:38

      1/2 точно попадут, жалко что сборной Бразилии по хоккею, не удалось выиграть ЧМ(

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 16 января 2018, 07:15

      да ладно . . . похоже Пеле не читал, статью бомбардира про успехи Габигола

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Аристократ Олжик 16 января 2018, 12:25

      а габигол основа сборной бразилии?

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