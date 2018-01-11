Орлов: «Нобоа, вероятно, уйдет из «Зенита», а Кришито останется»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, какие игроки могут покинуть «Зенит» этой зимой.

«Были разговоры, что Кришито может уехать в Турцию или даже к Спаллетти. Но это не так, Доменико абсолютно точно продолжит играть в «Зените». Кришито — капитан команды, и сейчас он останется в Петербурге. У него контракт истекает летом, но, по моим данным, скорее всего, будет подписан новый договор.

Нобоа, вероятно, уйдет. У него семья осталась в Казани, и что ему здесь делать? Он явно не попадает в основной состав, да еще и легионер. На него положили глаз турки, и конечно он уйдет. Но мы ждем официальных сообщений», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

Ранее Нобоа заявил, что не хочет играть в Европе.