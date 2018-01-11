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    Орлов: «Нобоа, вероятно, уйдет из «Зенита», а Кришито останется»

    Комментатор Геннадий Орлов рассказал, какие игроки могут покинуть «Зенит» этой зимой.

    «Были разговоры, что Кришито может уехать в Турцию или даже к Спаллетти. Но это не так, Доменико абсолютно точно продолжит играть в «Зените». Кришито — капитан команды, и сейчас он останется в Петербурге. У него контракт истекает летом, но, по моим данным, скорее всего, будет подписан новый договор.

    Нобоа, вероятно, уйдет. У него семья осталась в Казани, и что ему здесь делать? Он явно не попадает в основной состав, да еще и легионер. На него положили глаз турки, и конечно он уйдет. Но мы ждем официальных сообщений», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

    Ранее Нобоа заявил, что не хочет играть в Европе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2018 21:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 11 января 2018, 22:36

      Кришито надо оставлять ..будет большой глупостью не подписать с ним новый контракт..

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Путник 13 11 января 2018, 22:55

      Спорно очень. Он сбавляет уже, легионер...заключать новый контракт и платить ему ещё года 3 большие деньги? Ломбертса помнится держали, больше года человек почти не играл. Продали бы раньше его получили бы хоть какие-то деньги. Мне кажется Кришито стоило продавать когда ему 29 примерно стукнуло.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 11 января 2018, 22:24

      Нобоа бы в Рубине пригодился, на мой взгляд в Рубине самая слабая линия полузащиты

      0
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > кузнецов артем 11 января 2018, 22:57

      Они всех легионеров продают, финансовые проблемы у них. Так что не вариант. С такой зп я даже не знаю кому он может быть нужен..

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 января 2018, 22:17

      Уполномоченный по подготовке общественного мнения, без спешки и суеты информирует и дезинформирует людей, прикрываясь источниками в клубе...))
      Типа, осведомлён...))

      3
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim > insider_retro 11 января 2018, 22:20

      ахаха100% я только хотел об этом написать))))Лучше Вы Генадий ушли уже на заслуженный отдых....

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 11 января 2018, 22:01

      Для Нобоа лучше в Рубин.

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