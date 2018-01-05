Нобоа: «Я не хочу оставаться в Европе. Хочется вернуться на родину»

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о планах на будущее.

«Сейчас я игрок «Зенита». У меня еще два с половиной года по контракту. Посмотрим, что будет, — футболист не может на сто процентов быть уверенным, что останется в команде, потому что все меняется каждые шесть месяцев.

Я в «Зените», и я не играю, как хотел бы. В январе есть много предложений из других клубов, но я могу и остаться.

Думаю, что прошлый год получился скорее хорошим, чем плохим. Но это точно не был такой год, каким я хотел его провести.

У меня всегда было желание закончить карьеру в «Эмелеке». Сейчас у меня контракт с «Зенитом». Я не хочу оставаться в Европе. Хочется вернуться на родину», — сказал Нобоа в интервью SNT Sports.