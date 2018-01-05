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  • Нобоа: «Я не хочу оставаться в Европе. Хочется вернуться на родину»

Нобоа: «Я не хочу оставаться в Европе. Хочется вернуться на родину»

5 января 2018, 00:35
14

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о планах на будущее.

«Сейчас я игрок «Зенита». У меня еще два с половиной года по контракту. Посмотрим, что будет, — футболист не может на сто процентов быть уверенным, что останется в команде, потому что все меняется каждые шесть месяцев.

Я в «Зените», и я не играю, как хотел бы. В январе есть много предложений из других клубов, но я могу и остаться.

Думаю, что прошлый год получился скорее хорошим, чем плохим. Но это точно не был такой год, каким я хотел его провести.

У меня всегда было желание закончить карьеру в «Эмелеке». Сейчас у меня контракт с «Зенитом». Я не хочу оставаться в Европе. Хочется вернуться на родину», — сказал Нобоа в интервью SNT Sports.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Эмелек Нобоа Кристиан
Комментарии (14)
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Nekit92
1515102156
Все правильно говорит. Если б играл, по родине тосковал вряд ли...
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DOCTOR PENALTY
1515103067
Хорошо бы прочитать это интервью Смолову
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didim.nau46540
1515107690
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma
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арейская
1515115336
Играл бы, если бы по первому зову не рванул в "Зенит", винить нужно только себя...
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Aleksandr_1986_Spb_
1515135375
А русская жена поедет в Эквадор? Ей то думаю в Питере комфортнее...
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Ще Гевара
1515136220
Давит на руководство.
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Garrincha58
1515142472
два с половиной года будет доить Газпром вместе с Манчини
Ответить
Приус
1515154647
Еще один утонул в питерской клоаке.
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С@НЁК.
1515160780
Ехай...
Ответить
Дави гниду
1515495156
Пора домой.
Ответить
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