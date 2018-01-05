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    Нобоа: «Я не хочу оставаться в Европе. Хочется вернуться на родину»

    Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о планах на будущее.

    «Сейчас я игрок «Зенита». У меня еще два с половиной года по контракту. Посмотрим, что будет, — футболист не может на сто процентов быть уверенным, что останется в команде, потому что все меняется каждые шесть месяцев.

    Я в «Зените», и я не играю, как хотел бы. В январе есть много предложений из других клубов, но я могу и остаться.

    Думаю, что прошлый год получился скорее хорошим, чем плохим. Но это точно не был такой год, каким я хотел его провести.

    У меня всегда было желание закончить карьеру в «Эмелеке». Сейчас у меня контракт с «Зенитом». Я не хочу оставаться в Европе. Хочется вернуться на родину», — сказал Нобоа в интервью SNT Sports.

    Источник: YouTube

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    05.01.2018 00:35
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +118

      Дави гниду 9 января 2018, 13:52

      Пора домой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 5 января 2018, 16:59

      Ехай...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 5 января 2018, 15:17

      Еще один утонул в питерской клоаке.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 января 2018, 11:54

      два с половиной года будет доить Газпром вместе с Манчини

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 5 января 2018, 10:10

      Давит на руководство.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 5 января 2018, 09:56

      А русская жена поедет в Эквадор? Ей то думаю в Питере комфортнее...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Aleksandr_1986_Spb_ 5 января 2018, 11:56

      ей бы в Казани еще комфортней было

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 января 2018, 04:22

      Играл бы, если бы по первому зову не рванул в "Зенит", винить нужно только себя...

      3
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      Рейтинг: -7

      didim.nau46540 5 января 2018, 02:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma

      -10
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 5 января 2018, 01:13

      Зов Родины!

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 5 января 2018, 00:57

      Хорошо бы прочитать это интервью Смолову

      1
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm > DOCTOR PENALTY 5 января 2018, 01:45

      А при чём тут вообще Смолов?

      1
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