ЦСКА не владеет информацией по допинг-пробам Фернандеса, Игнашевича, Чепчугова и Хонды

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию телеграм-канала «Мутко против», согласно которой ряд игроков подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщил источник, ФИФА направила запрос в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по поводу данных о пробах 19-ти футболистов, которые были взяты в 2012-2013 годах российскими специалистами. Все они показались ФИФА подозрительными.

Среди прочих в этом списке значатся фамилии двоих игроков армейцев – Марио Фернандеса и Сергея Игнашевича, а также двоих экс-футболистов красно-синих – Сергея Чепчугова и Кейсуке Хонды.

«У нас информации о запросе ФИФА нет», – сказал Бабаев.