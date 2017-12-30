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  • ЦСКА не владеет информацией по допинг-пробам Фернандеса, Игнашевича, Чепчугова и Хонды

ЦСКА не владеет информацией по допинг-пробам Фернандеса, Игнашевича, Чепчугова и Хонды

30 декабря 2017, 17:51
22

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию телеграм-канала «Мутко против», согласно которой ряд игроков подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Как сообщил источник, ФИФА направила запрос в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по поводу данных о пробах 19-ти футболистов, которые были взяты в 2012-2013 годах российскими специалистами. Все они показались ФИФА подозрительными.

Среди прочих в этом списке значатся фамилии двоих игроков армейцев – Марио Фернандеса и Сергея Игнашевича, а также двоих экс-футболистов красно-синих – Сергея Чепчугова и Кейсуке Хонды.

«У нас информации о запросе ФИФА нет», – сказал Бабаев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игнашевич Сергей Чепчугов Сергей Хонда Кейсуке Фернандес Марио Бабаев Роман
Комментарии (22)
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Aleksandr_1986_Spb_
1514645782
Что такое? В овёс что-то добавили?
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dok66
1514648512
А на самого Романа Бабаева запроса не было ? " Мутко против" )))
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Полная Канистра
1514649259
да уж тревожный звоночек
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Aleksandr_1986_Spb_
1514650858
Тогда допинг жрали, потом Ерёменко попался. Один раз случайность, два - закономерность. ЦСКА- команда наркоманов
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ufos73
1514653626
То есть бабай расписался, что в конюшне не следят за своими игроками? )))
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Нострадамус_Саша
1514656801
Вот они - липовые чемпионства ...
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Сильвербой
1514658083
Мутко выведет спорт в России к новым вершинам, говорили они!!!
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vovan55
1514672793
как-то не понятно, пробы берут, а результаты через несколько лет... а почему бы не обязать давать результаты сразу в течении недели например...
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yorgenbarenz
1514698084
Нет информации?Ну,так, завладей !
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Рубинище
1514874231
Марио только не тронули бы, мрази конечно. за футбол наш взялись
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