АПЛ. «Манчестер Юнайтед» вырвал ничью у «Бернли», «Вест Хэм» сыграл вничью с «Борнмутом» и другие результаты 

В матче 20-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома сыграл вничью с «Бернли» 2:2.

После первого тайма хозяева уступали два мяча гостям, но во второй половине встречи благодаря дублю полузащитника Джесси Лингарда сумели вырвать ничью в добавленное время.

«Манчестер Юнайтед» набрал 43 очка и находится на второй строчке в турнирной таблице. «Бернли» с 33 очками идет седьмым.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

Челси – Брайтон – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Мората, 46; 2:0 — Алонсо, 60.

Манчестер Юнайтед – Бернли – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 — Барнс, 3; 0:2 — Дефур, 36; 1:2 — Линград, 53; 2:2 — Лингард, 90+1.

Вест Бромович – Эвертон – 0:0 (0:0)

Борнмут – Вест Хэм – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 — Коллинз, 7; 1:1 — Гослинг, 30; 2:1 — Аке, 57; 2:2 — Арнаутович, 82; 2:3 — Арнаутович, 89; 3:3 — Уилсон, 90+1.

Уотфорд – Лестер – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 — Марез, 38; 1:1 — Ваге, 45; 2:1 — Шмейхель (в свои ворота), 65.

Хаддерсфилд – Сток Сити – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Инс, 10; 1:1 — Собхе, 60.

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