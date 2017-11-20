Полузащитник сборной Украины: «Нас бы не пустили на ЧМ-2018 в Россию»

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук оценил шансы команды на поездку на ЧМ-2018 в Россию в случае выхода на турнир.

«Если брать во внимание турнирные расклады, то не хватило одной победы. Если же углубляться и делать анализ… С Турцией упустили победу, хотя вели после первого тайма и выглядели очень неплохо. Выезд в Хорватию — вчистую проигранный матч (0:2). А вот за поражение от Исландии (0:2) очень обидно. В первом тайме ничто не предвещало беды. Но потом на игру повлиял быстрый гол, который они забили после перерыва. Это та игра, где нам не хватило положительного результата, чтобы выйти на чемпионат мира.



Был я за или против поездки в Россию? Лично для меня было бы лучше, если бы мы получили путевку, а потом с чистой душой ожидали решения федерации. Это такая тяжелая тема. Мы люди подневольные, как военные: куда пошлют, туда и поедем. Но, откровенно говоря, думаю, нас бы туда не отпустили», — цитирует футболиста «Футбол 24».

Напомним, подопечные Андрея Шевченко заняли третье место в отборочной группе I.