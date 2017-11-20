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  • Полузащитник сборной Украины: «Нас бы не пустили на ЧМ-2018 в Россию»

Полузащитник сборной Украины: «Нас бы не пустили на ЧМ-2018 в Россию»

20 ноября 2017, 21:06
22

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук оценил шансы команды на поездку на ЧМ-2018 в Россию в случае выхода на турнир.

«Если брать во внимание турнирные расклады, то не хватило одной победы. Если же углубляться и делать анализ… С Турцией упустили победу, хотя вели после первого тайма и выглядели очень неплохо. Выезд в Хорватию — вчистую проигранный матч (0:2). А вот за поражение от Исландии (0:2) очень обидно. В первом тайме ничто не предвещало беды. Но потом на игру повлиял быстрый гол, который они забили после перерыва. Это та игра, где нам не хватило положительного результата, чтобы выйти на чемпионат мира.

Был я за или против поездки в Россию? Лично для меня было бы лучше, если бы мы получили путевку, а потом с чистой душой ожидали решения федерации. Это такая тяжелая тема. Мы люди подневольные, как военные: куда пошлют, туда и поедем. Но, откровенно говоря, думаю, нас бы туда не отпустили», — цитирует футболиста «Футбол 24».

Напомним, подопечные Андрея Шевченко заняли третье место в отборочной группе I.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина Россия Сидорчук Сергей
Комментарии (22)
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Xiko
1511201325
Оправдание, почему не вышли из группы)))))
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Italian_93
1511201631
Ну да ага, а мы тут уже биты прикупили и стволы начистили теперь все дома оставить придется хотя нет, англичане и поляки приедут их отмудохать можно, а братья сербы помогут
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lekseij2007
1511201962
Так я б и новость про вас не пропускал бы
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mishavandit
1511202382
А мы вас и нене ждали на этом празднике футбола)
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Chesn0k
1511202579
"нас бы не пустили" как в заголовке - значит, что на чм не пустили бы организаторы (Россия и ФИФА), а футболист сказал "не отпустили бы", имея в виду украинскую федерацию. Автор рукожоп.
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Полная Канистра
1511205885
одно хорошо что вы дома остались
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Татарин за ЦСКА
1511208454
....Как военные...Этим выражением всю Укропию описал
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Sterh
1511213384
Ну и сидите у себя, раз руководство без мозгов
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Petrak86
1511231733
хорошо, что не попали, иначе провокаций было бы не избежать. Причем с обоих сторон, т.к. как ни крути, а среди российских фанатов тоже достаточно радикалов, которые бы агрессивно относились к украинским фанатам. А на фоне политической напряженности лишние провокации не нужны, уверен, любой мало-мальский повод раздули бы до глобального масштаба, и если бы где-то была стычка фанатов - Украина обвинила бы в этом Путина, мол, специально войска переодели в фанатов и направили уничтожать мирных добродушных украинцев...
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OfaZavr
1511249260
мы и не сомневались что планируют в случае выхода так поступить, хорошо что само так получилось и они не будут портить праздник никому.
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