Президент «Нанта»: «Раньери пригласили в сборную Италии? Это нормально»

Президент «Нанта» Вальдемар Кита прокомментировал информацию о том, что главный тренер клуба Клаудио Раньери может возглавить сборную Италии.

«Его ответ очень логичен (Раньери сказал, что должен выполнить контракт с «Нантом» – прим. «Бомбардира»). Клаудио – умный человек, настоящий итальянец и хороший тренер. Поэтому предложение от федерации футбола Италии – нормальное явление», – сказал польский бизнесмен.

Напомним, экс-тренер «Скуадры Адзурры» Джампьеро Вентура ушел с должности на прошлой неделе. От работы отказался Карло Анчелотти.

В число кандидатов на пост входит главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.