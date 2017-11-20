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  • Президент «Нанта»: «Раньери пригласили в сборную Италии? Это нормально»

Президент «Нанта»: «Раньери пригласили в сборную Италии? Это нормально»

20 ноября 2017, 20:18
3

Президент «Нанта» Вальдемар Кита прокомментировал информацию о том, что главный тренер клуба Клаудио Раньери может возглавить сборную Италии.

«Его ответ очень логичен (Раньери сказал, что должен выполнить контракт с «Нантом» – прим. «Бомбардира»). Клаудио – умный человек, настоящий итальянец и хороший тренер. Поэтому предложение от федерации футбола Италии – нормальное явление», – сказал польский бизнесмен.

Напомним, экс-тренер «Скуадры Адзурры» Джампьеро Вентура ушел с должности на прошлой неделе. От работы отказался Карло Анчелотти.

В число кандидатов на пост входит главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.

Источник: Calciomercato
Франция. Лига 1 Отборочные матчи к ЧМ. Европа Нант Италия Раньери Клаудио
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1511209330
Раньери держит уровень.
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OfaZavr
1511248779
лучше бы не отпускали его Нант да и сам бы не уходил глядишь второй Лестер построит.
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Adekvat07
1511260524
Нужен Монтелла!
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