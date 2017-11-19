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Раньери не исключил своего ухода в сборную Италии

19 ноября 2017, 07:17

Главный тренер французского «Нанта» Клаудио Раньери не против возглавить сборную Италии, которую после невыхода на чемпионат мира-2018 покинул Джампьеро Вентура.

«В этой ситуации не все зависит от меня, поскольку на руках действующий контракт с «Нантом». А так работа в сборной Италии эта та вещь, о которой стоит думать.

Да, мы впервые с 1958 года пропустим чемпионат мира, но, возможно, это тот самый случай, когда нужно упасть на дно, чтобы оттолкнуться», – сказал итальянец.

«Нант» идет на пятом месте Лиги 1.

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Италия Нант Раньери Клаудио
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