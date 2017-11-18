Хайнкес выиграл 500-й матч в Бундеслиге

«Бавария» обыграла «Аугсбург» (3:0) в матче 12-го тура чемпионата Германии.

Для главного тренера мюнхенцев Юппа Хайнкеса победа стала 500-й на турнире. 174 победы специалист одержал в статусе футболиста, 326 – как тренер.

72-летний немец вернулся в клуб в октябре, сменив в должности Карло Анчелотти. Прежде тренировал «Баварию» с 1987 по 1991 год, в 2009 году и с 2011 по 2013. Также работал с «Атлетиком», «Реалом», «Бенфикой», «Шальке» и «Байером».

Мюнхенский клуб лидирует в турнирной таблице Бундеслиги.