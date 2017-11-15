Адвокат покинет сборную Голландии

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат покинет свой пост после завершения контракт. Об этом он заявил после победы над Румынией в товарищеском матче – 3:0. Его действующий контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов рассчитан до 1 декабря 2017.

«Я ухожу из сборной, которой предстоит смена поколений. Настало время молодых», – приводит слова тренера пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов.

Напомним, что Голландия не смогла отобраться в финальную часть чемпионата мира-2018.