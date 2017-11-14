Родри: «Испания находится на более высоком уровне, чем Россия»

Бывший футболист «Спартака» Серхио Родри сравнил сборные России и Испании, которым предстоит встретиться в товарищеском матче.

«Обе сборные достаточно сильны, но Испания находится на более высоком уровне, чем Россия. У нас очень молодая и сильная команда с большим количеством игроков, находящихся на ведущих ролях в своих клубах. При этом философия сборной Испании осталась прежней, команда отлично умеет контролировать мяч.

Я бы не стал выделять кого-то конкретно, мы всегда славились командной игрой и нынешний состав – не исключение», – сказал Родри.

Товарищеский матч Россия – Испания состоится во вторник, 14 ноября, в Санкт-Петербурге в 21:45 по московскому времени.