Экс-игрок сборной Швеции: «Ибрагимович был грузом, который несла вся команда»

Бывший нападающий сборной Швеции Курт Хамрин поделился мнением о нынешней национальной команде.

«Без Ибрагимовича наша сборная играет лучше. Он был грузом, который несла команда. Все футболисты на поле работали только над тем, чтобы создать для него опасный момент. Когда Златан был готов на 100%, это в самом деле работало.

Но когда он был не форме, то сразу же становился огромной ношей для всей команды», – цитирует 82-летнего шведа Il Mattino.

Хамрин выступал «тре кронор» с 1953 года по 1965 и стал серебряным призером ЧМ-1958.

Ибрагимович завершил международную карьеру в июне 2016 года после 15-ти лет выступлений.

Сегодня подопечные Янне Андерссона встретятся с командой Италии в рамках стыковой встречи ЧМ-2018. Начало – в 20:45 по московскому времени.