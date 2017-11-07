Аршавин продолжит выступать за «Кайрат» в следующем сезоне

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин продолжит выступления за алмаатинцев в следующем сезоне.

По информации prosports.kz, 36-летний экс-игрок сборной России в ближайшее время заключит новый контракт, срок которого пока неизвестен. Нынешнее соглашение хавбека рассчитано до конца декабря.

Аршавин присоединился к казахстанскому клубу на правах свободного агента в марте 2016 года.

В завершившемся сезоне «Кайрат» завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана и Кубок страны.

За два сезона российский полузащитник провел за алмаатинцев более 50 матчей и отметился 19-ю голами.