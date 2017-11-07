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Аршавин продолжит выступать за «Кайрат» в следующем сезоне

7 ноября 2017, 15:57
8

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин продолжит выступления за алмаатинцев в следующем сезоне.

По информации prosports.kz, 36-летний экс-игрок сборной России в ближайшее время заключит новый контракт, срок которого пока неизвестен. Нынешнее соглашение хавбека рассчитано до конца декабря.

Аршавин присоединился к казахстанскому клубу на правах свободного агента в марте 2016 года.

В завершившемся сезоне «Кайрат» завоевал серебряные медали чемпионата Казахстана и Кубок страны.

За два сезона российский полузащитник провел за алмаатинцев более 50 матчей и отметился 19-ю голами.

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (8)
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Garrincha58
1510059617
Молодец не то что этот который все хочет прокачать
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ufos73
1510060452
Опять развод, опять без денек останется, ни как на пенсию не выйдет. Бедняжка ))))
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raritet
1510060578
Андрей работает в отличии от некоторых. Все- таки, думается , он бы свое слово еще сказал бы на этом чемпионате. У нас нет диспетчера такого уровня.
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dok66
1510062910
Зенит так и не пригласил . Продолжит зажигать за Кайрат . Погода там точно лучше , чем в Питере ...
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shinnik
1510063077
Андрей Сергеевич,радуй всех,пока сам радуешься.. Удачи!
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Shpion23
1510063566
Хорошая новость!) Пора чемпионство завоёвывать!
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OfaZavr
1510068780
ну и правильно, раз там себя чувствует комфортно и в быту и в команде. Жаль только своим не нужен, а радует чужих болельщиков.
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Taps
1510069904
Кучу детей наплодил с разными жёнами, детки хотят кушать. Жёны тоже.
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