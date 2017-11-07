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  • «Гронинген» отстранил нападающего за то, что он пожелал смерти одноклубнику

«Гронинген» отстранил нападающего за то, что он пожелал смерти одноклубнику

7 ноября 2017, 01:55
2

В октябре голландское издание Quote сообщило о том, что руководство «Гронингена» исключило нападающего Мимуна Махи из состава на два матча.

Согласно вчерашней заметке источника, 23-летний форвард потерял место в команде из-за конфликта с партнером Ларсом Лелдвийком, который ранее стал жертвой вооруженного ограбления.

В ответ на рассказ Лелдвийка о ситуации с нападением Махи ответил «лучше бы тебя застрелили».

Воспитанник роттердамской «Спарты» Махи пополнил состав «Гронингена» в августе 2014 года за 500 тысяч евро. В дебютном сезоне стал обладателем Кубка Голландии. В нынешнем – забил пять голов и отдал две голевые передачи в 11-ти матчах всех турниров.

Выходец из марокканской семьи выступал за сборные Голландии до 18-ти, 19-ти и 21-го года.

После 11-ти туров чемпионата Голландии бело-зеленые занимают 15-е место в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Гронинген Нидерланды Марокко Махи Мимун
Комментарии (2)
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Аристократ Олжик
1510024647
vlt
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BRO_football
1510042972
Расизм? Араб пожелал смерти человеку и его отстранили на 2 матча. Испугались, что он терракт устроит?
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