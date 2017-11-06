Нападающий «Порту» заменит Эдера в заявке сборной Португалии

Нападающий «Локомотива» Эдер пропустил матч 16-го тура РФПЛ против ЦСКА (2:2) из-за повреждения.

Форвард также не сможет сыграть за сборную Португалии в товарищеским матчах против команд США и Саудовской Аравии.

Игрока «железнодорожников» заменит Гонсало Пасьенса, выступающий за «Порту». 23-летний нападающий может дебютировать за главную команды страны. Прежде он выступал за молодежные сборные.

В составе Португалии-U21 дошел до финала Евро-2015, где команда уступила шведам по пенальти (0:0, 3:4).

Матчи состоятся 10-го и 14-го ноября.