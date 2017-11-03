Защитник «Зенита» Маммана заменит Меркадо в сборной Аргентины

Вчера «Бомбардир» опубликовал заявку сборной Аргентины на товарищеские матчи против России и Нигерии.

Официальный твиттер футбольной ассоциации Аргентины сообщил о травме полузащитника Габриэля Меркадо. О характере повреждения игрока «Севильи» не сообщается.

Меркадо заменит защитник «Зенита» Эмануэль Маммана.

21-летний аргентинец пополнил состав петербургского клуба в июле, перейдя из «Лиона» за 16 миллионов евро. Он провел 17 матчей за команду Роберто Манчини во всех турнирах и не отметился результативными действиями.