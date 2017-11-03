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  • Защитник «Зенита» Маммана заменит Меркадо в сборной Аргентины

Защитник «Зенита» Маммана заменит Меркадо в сборной Аргентины

3 ноября 2017, 18:35
4

Вчера «Бомбардир» опубликовал заявку сборной Аргентины на товарищеские матчи против России и Нигерии.

Официальный твиттер футбольной ассоциации Аргентины сообщил о травме полузащитника Габриэля Меркадо. О характере повреждения игрока «Севильи» не сообщается.

Меркадо заменит защитник «Зенита» Эмануэль Маммана.

21-летний аргентинец пополнил состав петербургского клуба в июле, перейдя из «Лиона» за 16 миллионов евро. Он провел 17 матчей за команду Роберто Манчини во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Аргентина Зенит Россия Нигерия Меркадо Габриэль Маммана Эмануэль
Комментарии (4)
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dyema
1509723717
Вроде он защитник? Во всяком случае брали центральным защитником или я чего-то пропустил)))
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Жентус
1509725258
Уважаемый бомбардир. Вы хоть бы поинтересовались о его позиции у болельщиков, если не знаете... Какой он вам полузащитник, если он центральный защитник!
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kolyazhkov
1509727469
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог--- http://hash.to/9yB
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multi1984
1509746475
Исправили. Но суть такова,что в бомбардира работают совсем непрофессиональные ребята((
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