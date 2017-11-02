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  • Месси, Дибала и три игрока «Зенита» – в заявке Аргентины на матчи с Россией и Нигерией

Месси, Дибала и три игрока «Зенита» – в заявке Аргентины на матчи с Россией и Нигерией

2 ноября 2017, 18:08
2

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объявил заявку на ноябрьские контрольные матчи.

Вратари: Серхио Ромеро, Науэль Гусман, Агустин Маркесин.

Защитники: Хавьер Маскерано, Федерико Фасио, Габриэль Меркадо, Николас Отаменди, Герман Пеццелла, Эмилиано Инсуа.

Полузащитники: Эдуардо Сальвио, Эвер Банега, Маркос Акунья, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер, Алехандро Гомес, Диего Перотти, Энцо Перес, Фернандо Беллуски.

Нападающие: Лионель Месси, Серхио Агуэро, Мауро Икарди, Анхель Ди Мария, Пауло Дибала, Кристиан Павон, Дарио Бенедетто.

11-го ноября вице-чемпионы мира сыграют с Россией в «Лужниках», 14-го – с Нигерией на стадионе «Краснодар».

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Нигерия Россия
Комментарии (2)
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loko-the_best
1509637569
Матч с Камеруном... В России расизма нет, в частности на бомбардире точно нет.
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Фан666
1509725468
Полузащита у них говно!
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