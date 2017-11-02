Месси, Дибала и три игрока «Зенита» – в заявке Аргентины на матчи с Россией и Нигерией

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли объявил заявку на ноябрьские контрольные матчи.

Вратари: Серхио Ромеро, Науэль Гусман, Агустин Маркесин.

Защитники: Хавьер Маскерано, Федерико Фасио, Габриэль Меркадо, Николас Отаменди, Герман Пеццелла, Эмилиано Инсуа.

Полузащитники: Эдуардо Сальвио, Эвер Банега, Маркос Акунья, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер, Алехандро Гомес, Диего Перотти, Энцо Перес, Фернандо Беллуски.

Нападающие: Лионель Месси, Серхио Агуэро, Мауро Икарди, Анхель Ди Мария, Пауло Дибала, Кристиан Павон, Дарио Бенедетто.

11-го ноября вице-чемпионы мира сыграют с Россией в «Лужниках», 14-го – с Нигерией на стадионе «Краснодар».