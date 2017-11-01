Лига чемпионов. «ПСЖ» разгромил «Андерлехт», «Бавария» взяла верх над «Селтиком»

«ПСЖ» разгромил «Андерлехт» в поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, отправив в ворота бельгийской команды пять безответных голов. Хет-триком в составе парижан отметился защитник Лайвен Курзава..

В другом матче группы «Бавария» в гостях победила «Селтик» благодаря мячам Кингсли Комана и Хави Мартинеса.

Лига чемпионов. Группа В. 4-й тур

ПСЖ (Франция) – Андерлехт (Бельгия) – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Верратти, 30; 2:0 – Неймар, 45+4; 3:0 – Курзава, 52; 4:0 – Курзава, 72; 5:0 – Курзава, 78.

Селтик (Шотландия) – Бавария (Германия) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Коман, 22; 1:1 – МакГрегор, 74; 1:2 – Мартинес, 77.

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