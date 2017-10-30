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  • Лебедев считает не совсем правильным игнорирование Денисова со стороны Черчесова

Лебедев считает не совсем правильным игнорирование Денисова со стороны Черчесова

30 октября 2017, 16:13
4

Вице-спикер Госдумы и член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев высказал мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов поступает не совсем верно, не вызывая в национальную команду полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

Напомним, последний матч хавбек провел за сборную еще при Леониде Слуцком в июне 2016 года.

«Игнор по отношению к Денисову не совсем правильный. Если главный тренер сборной обращает внимание не на спортивные качества Игоря, а на внефутбольные дела, на мой взгляд, это неправильно. Игорь очень хорош в последних играх за «Локомотив». Он – один из лидеров команды, который прекрасно выполняет работу в опорной зоне. Ему в сборной самое место. Плюс вызов в сборную вселил бы в него еще большую уверенность. Не берусь судить решение главного тренера, он несет ответственность за результат. Ему и так надо сказать спасибо за то, что на 70% изменил состав сборной, и положительные моменты в этом прослеживаются.

Конечно, пока национальная команда не играет так, как хотелось бы болельщикам, но положительные сдвиги есть. Понятно, что Аргентина и Испания не будут выкладываться на 100%, но это будут матчи с грандами мирового футбола. Даже за аргентинцев выйдет один Месси, для сборной это будет одним из решающих экзаменов перед чемпионатом мира», – сказал Лебедев.

Россияне в ближайшее время проведут два товарищеских поединка с Аргентиной (11 ноября, Москва) и Испанией (14 ноября, Санкт-Петербург).

Черчесов огласил список на матчи с Аргентиной и Испанией. Главные выводы

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Денисов Игорь Черчесов Станислав Лебедев Игорь
Комментарии (4)
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Mahone
1509369952
Не прав чеченец,Денисов заслуживает своей игрой вызов в сборную-но увы Черчесов видит задницей что ли?
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la verdad
1509375625
Г-ну Блебедеву надо бы язык свой употреблять для дел полезных для народа, а не воздух портить своими высказываниями.
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Федорыч-НН
1509434742
У нас, я смотрю, каждая кухарка возжелала управлять государством, а каждый депутат считает, что он разбирается в футболе. Сидел бы лучше в президиуме и помалкивал.
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ЮНик
1509613286
"Даже за аргентинцев выйдет один Месси" - Второй ещё маленький...
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