Юран: «Кубок России должен быть у «Спартака» в приоритете»

Бывший форвард сборной России Сергей Юран считает, что у футболистов московского «Спартака» не должно возникнуть проблем в матче Кубка России против одноклубников из Нальчика.

«Думаю, «Спартак» не допустит осечки в предстоящей игре. Но очень многое будет зависеть от тренерского штаба: футболисты могут решить, что обыграют Нальчик вполноги. В целом проблем возникнуть не должно, поскольку соперник из второй лиги. А не обыграть команду ПФЛ — это уже совсем неправильно, тем более для красно-белых. Главный тренер должен контролировать мотивацию своих игроков.

Для красно-белых это еще и возможность попасть в еврокубки, куда им будет тяжело пробиться по итогам чемпионата России. Думаю, руководство и тренерский штаб москвичей сейчас заостряют внимание именно на Кубке России. В национальном первенстве борьба за выход в зону УЕФА будет сложной, а во втором по значимости турнире есть шанс решить вопрос уже после четырех матчей. Поэтому Кубок России должен быть у «Спартака» в приоритете», – считает Юран.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» Москва – «Спартак» Нальчик состоится в среду, 25 октября, в 19:00 по московскому времени.