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Юран: «Кубок России должен быть у «Спартака» в приоритете»

25 октября 2017, 06:05
7

Бывший форвард сборной России Сергей Юран считает, что у футболистов московского «Спартака» не должно возникнуть проблем в матче Кубка России против одноклубников из Нальчика.

«Думаю, «Спартак» не допустит осечки в предстоящей игре. Но очень многое будет зависеть от тренерского штаба: футболисты могут решить, что обыграют Нальчик вполноги. В целом проблем возникнуть не должно, поскольку соперник из второй лиги. А не обыграть команду ПФЛ — это уже совсем неправильно, тем более для красно-белых. Главный тренер должен контролировать мотивацию своих игроков.

Для красно-белых это еще и возможность попасть в еврокубки, куда им будет тяжело пробиться по итогам чемпионата России. Думаю, руководство и тренерский штаб москвичей сейчас заостряют внимание именно на Кубке России. В национальном первенстве борьба за выход в зону УЕФА будет сложной, а во втором по значимости турнире есть шанс решить вопрос уже после четырех матчей. Поэтому Кубок России должен быть у «Спартака» в приоритете», – считает Юран.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» Москва – «Спартак» Нальчик состоится в среду, 25 октября, в 19:00 по московскому времени.

Источник: Известия
Россия. Кубок Спартак Спартак-Нальчик Юран Сергей
Комментарии (7)
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Диктор
1508902729
У Спартака в приоритете должен быть любой турнир.
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Опорник84
1508904030
Кубок-это конечно хорошо! Но играть и выигрывать нужно стараться в каждом турнире!
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Супермачо
1508908198
То есть все считают, что в чемпионате будет сложно попасть в пятерку? Совсем е....лись.
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Супермачо
1508908380
Тем более за Кубок дают путевку в ЛЕ. Может путевку в ЛЧ нужно давать? Было бы интересно как поменялась бы сразу мотивация. Вся РФПЛ бы насмерть билась в 1/16, а не сливалась. )
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SpartakSpartakSpartak
1508918582
Спартак это не Амкар, задача минимум для Спартака на этот год это место в лигочемпионской тройке. Смысл играть в Кубке первым составом есть только в том, чтобы выиграть турнир. Говорить сейчас о путевке в лигу Европы для Спартака смешно.
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OfaZavr
1508920357
у нас все турниры в приоритете и пренебрегать каким-то неправильно.
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77SAM
1508965585
Пробились ...
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