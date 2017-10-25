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    Юран: «Кубок России должен быть у «Спартака» в приоритете»

    Бывший форвард сборной России Сергей Юран считает, что у футболистов московского «Спартака» не должно возникнуть проблем в матче Кубка России против одноклубников из Нальчика.

    «Думаю, «Спартак» не допустит осечки в предстоящей игре. Но очень многое будет зависеть от тренерского штаба: футболисты могут решить, что обыграют Нальчик вполноги. В целом проблем возникнуть не должно, поскольку соперник из второй лиги. А не обыграть команду ПФЛ — это уже совсем неправильно, тем более для красно-белых. Главный тренер должен контролировать мотивацию своих игроков.

    Для красно-белых это еще и возможность попасть в еврокубки, куда им будет тяжело пробиться по итогам чемпионата России. Думаю, руководство и тренерский штаб москвичей сейчас заостряют внимание именно на Кубке России. В национальном первенстве борьба за выход в зону УЕФА будет сложной, а во втором по значимости турнире есть шанс решить вопрос уже после четырех матчей. Поэтому Кубок России должен быть у «Спартака» в приоритете», – считает Юран.

    Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» Москва – «Спартак» Нальчик состоится в среду, 25 октября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    25.10.2017 06:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +459

      77SAM 26 октября 2017, 00:06

      Пробились ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 октября 2017, 11:32

      у нас все турниры в приоритете и пренебрегать каким-то неправильно.

      1
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      Рейтинг: +468

      SpartakSpartakSpartak 25 октября 2017, 11:03

      Спартак это не Амкар, задача минимум для Спартака на этот год это место в лигочемпионской тройке. Смысл играть в Кубке первым составом есть только в том, чтобы выиграть турнир. Говорить сейчас о путевке в лигу Европы для Спартака смешно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 25 октября 2017, 08:13

      Тем более за Кубок дают путевку в ЛЕ. Может путевку в ЛЧ нужно давать? Было бы интересно как поменялась бы сразу мотивация. Вся РФПЛ бы насмерть билась в 1/16, а не сливалась. )

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 25 октября 2017, 08:09

      То есть все считают, что в чемпионате будет сложно попасть в пятерку? Совсем е....лись.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 25 октября 2017, 07:00

      Кубок-это конечно хорошо! Но играть и выигрывать нужно стараться в каждом турнире!

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2017, 06:38

      У Спартака в приоритете должен быть любой турнир.

      4
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