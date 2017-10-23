Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нуну Гомеш: «Уже можно говорить, что система видеоповторов будет использоваться на чемпионате мира в России»

    Экс-нападающий сборной Португалии Нуну Гомеш выразил уверенность, что система видеопомощи арбитров (VAR) будет применена на чемпионате мира 2018 года. По его мнению, новые технологии являются будущим футбола, и их внедрение неизбежно.

    «Мы обсудили много проблем с президентом ФИФА, включая календарь, юношеский и женский футбол, систему видеоповторов. На мой взгляд, уже можно говорить, что она окончательно стала частью футбола и будет использоваться на предстоящем чемпионате мира. Как и любое нововведение, видеоповторы требуют времени, чтобы прижиться. Судьям и ФИФА нужна помощь, чтобы это произошло как можно быстрее, и болельщики приняли их.

    Новые технологии – это будущее футбола, никуда от этого не деться. Да, порой возникают слишком длинные паузы, которые замедляют игру. Но все это поправимо, нужно лишь немного времени и терпения», – сказал Гомеш.

    Напомним, VAR использовалась на прошедшем в России летом Кубке конфедераций.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2017 18:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11