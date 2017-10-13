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Лучший тренер Бундеслиги-2016 присоединился к фонду Маты

13 октября 2017, 22:52
3

Твиттер-аккаунт благотворительного фонда «Common Goal» сообщил о добавлении первого тренера в команду меценатов.

К проекту присоединился главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман.

О размере пожертвований 30-летнего немца не сообщается. Остальные участники отдают 1-2% заработной платы.

Теперь «Общая цель» состоит из девяти человек:

1. Хуан Мата, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании (основатель)

2. Матс Хуммельс, защитник «Баварии» и сборной Германии

3. Деннис Аого, защитник «Штутгарта» и сборной Германии

4. Джорджо Кьеллини, защитник «Ювентуса» и сборной Италии

5. Алекс Броск, полузащитник «Сиднея» и сборной Австралии

6. Серж Гнабри, нападающий «Хоффенхайма» и сборной Германии (принадлежит «Баварии»)

7. Алекс Морган, нападающий женской команды «Орландо Прайд» и сборной США

8. Меган Рапино, полузащитник женской команд «Сиэтл Рэйн» и сборной США

9. Юлиан Нагельсман, главный тренер «Хоффенхайма»

Источник: Twitter
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Весь мир Манчестер Юнайтед Хоффенхайм Германия Хуммельс Матс Кьеллини Джорджо Мата Хуан Аого Деннис Гнабри Серж Нагельсман Юлиан
Комментарии (3)
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red-killer
1507930943
А что это за фонд?
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nikilanj
1507940599
Хочу участвовать.
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