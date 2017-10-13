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    Лучший тренер Бундеслиги-2016 присоединился к фонду Маты

    Твиттер-аккаунт благотворительного фонда «Common Goal» сообщил о добавлении первого тренера в команду меценатов.

    К проекту присоединился главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман.

    О размере пожертвований 30-летнего немца не сообщается. Остальные участники отдают 1-2% заработной платы.

    Теперь «Общая цель» состоит из девяти человек:

    1. Хуан Мата, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании (основатель)

    2. Матс Хуммельс, защитник «Баварии» и сборной Германии

    3. Деннис Аого, защитник «Штутгарта» и сборной Германии

    4. Джорджо Кьеллини, защитник «Ювентуса» и сборной Италии

    5. Алекс Броск, полузащитник «Сиднея» и сборной Австралии

    6. Серж Гнабри, нападающий «Хоффенхайма» и сборной Германии (принадлежит «Баварии»)

    7. Алекс Морган, нападающий женской команды «Орландо Прайд» и сборной США

    8. Меган Рапино, полузащитник женской команд «Сиэтл Рэйн» и сборной США

    9. Юлиан Нагельсман, главный тренер «Хоффенхайма»

    Источник: Twitter

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    13.10.2017 22:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      nikilanj 14 октября 2017, 03:23

      Хочу участвовать.

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      Рейтинг: +47

      red-killer 14 октября 2017, 00:42

      А что это за фонд?

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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > red-killer 14 октября 2017, 11:55

      благотворительный.

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