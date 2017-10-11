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    Бубнову не хватило креатива сборной России в матче с Ираном

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов отметил проблемы сборной России, которые наблюдались в товарищеском матче со сборной Ирана. По его словам, россиянам не хватало скорости в атаке.

    «Как я и говорил после матча с Кореей, ротация состава будет идти в основном на флангах обороны и в центре поля, где у Черчесова пока неопределенность, а связка форвардов Смолов Кокорин останется неизменной. Плюс на сей раз почему-то вместо Джикии играл Кутепов, возможно, это вынужденная мера. Ну, и Лунев набирался опыта на последнем рубеже.

    В первом тайме россиянам критично не хватало скорости принятия решений и креатива. Они долго входили в игру, и ничем не смогли удивить иранцев. Ситуацию удалось подправить заменами, когда на поле появился зенитовский блок из четырех футболистов – к Ерохину и Кокорину добавились Кузяев с Полозом. Органично вписался в игру и Самедов. Было очевидно, что у такого сочетания группы созидателей куда больше сыгранности, взаимопонимания, синхронности. За счет этого сборная России перехватила инициативу, отыгралась и в целом владела преимуществом, пыталась довести дело до победы.

    Но Иран практически ничего не позволил создать у своих ворот, если мы говорим о по-настоящему голевых моментах. В эпизоде, когда хозяева забили, соперники недоработали, потому что рассчитывали на офсайд. В целом же они очень плотно действовали сзади, качественно друг друга страховали, организация игры в обороне у команды Карлуша Кейруша находится на хорошем уровне», – считает Бубнов.

    Товарищеский матч Россия – Иран прошел в Казани и закончился со счетом 1:1.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.10.2017 06:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 11 октября 2017, 10:00

      Лунев хорош, Рауш тоже, а Кутепов не зря в Спартаке долго лавку грел..

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 октября 2017, 09:15

      любимое блюдо у него под названием КРЕАТИВА всё время этим дерьмом питается

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70675

      insider_retro 11 октября 2017, 09:10

      Индивидуально игроки боятся или не могут идти в обводку, один в один мало кто рискует... Нет блеска, лоска и лидерских эпизодов... Всё предсказуемо в пас, причём чаще назад... А карусель пасов с угрозой воротам пока не получается.... Удивить или поставить в тупик пока не получается... Может всё впереди?!!...))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6328

      порт 11 октября 2017, 08:30

      Бубнову не хватило креатива
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      Автор, ты это о чём?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +445

      aurora5858 11 октября 2017, 07:21

      Команды и игры нет и не будет.

      2
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