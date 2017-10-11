Бубнову не хватило креатива сборной России в матче с Ираном

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов отметил проблемы сборной России, которые наблюдались в товарищеском матче со сборной Ирана. По его словам, россиянам не хватало скорости в атаке.

«Как я и говорил после матча с Кореей, ротация состава будет идти в основном на флангах обороны и в центре поля, где у Черчесова пока неопределенность, а связка форвардов Смолов – Кокорин останется неизменной. Плюс на сей раз почему-то вместо Джикии играл Кутепов, возможно, это вынужденная мера. Ну, и Лунев набирался опыта на последнем рубеже.

В первом тайме россиянам критично не хватало скорости принятия решений и креатива. Они долго входили в игру, и ничем не смогли удивить иранцев. Ситуацию удалось подправить заменами, когда на поле появился зенитовский блок из четырех футболистов – к Ерохину и Кокорину добавились Кузяев с Полозом. Органично вписался в игру и Самедов. Было очевидно, что у такого сочетания группы созидателей куда больше сыгранности, взаимопонимания, синхронности. За счет этого сборная России перехватила инициативу, отыгралась и в целом владела преимуществом, пыталась довести дело до победы.

Но Иран практически ничего не позволил создать у своих ворот, если мы говорим о по-настоящему голевых моментах. В эпизоде, когда хозяева забили, соперники недоработали, потому что рассчитывали на офсайд. В целом же они очень плотно действовали сзади, качественно друг друга страховали, организация игры в обороне у команды Карлуша Кейруша находится на хорошем уровне», – считает Бубнов.

Товарищеский матч Россия – Иран прошел в Казани и закончился со счетом 1:1.