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  • Бубнову не хватило креатива сборной России в матче с Ираном

Бубнову не хватило креатива сборной России в матче с Ираном

11 октября 2017, 06:53
6

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов отметил проблемы сборной России, которые наблюдались в товарищеском матче со сборной Ирана. По его словам, россиянам не хватало скорости в атаке.

«Как я и говорил после матча с Кореей, ротация состава будет идти в основном на флангах обороны и в центре поля, где у Черчесова пока неопределенность, а связка форвардов Смолов Кокорин останется неизменной. Плюс на сей раз почему-то вместо Джикии играл Кутепов, возможно, это вынужденная мера. Ну, и Лунев набирался опыта на последнем рубеже.

В первом тайме россиянам критично не хватало скорости принятия решений и креатива. Они долго входили в игру, и ничем не смогли удивить иранцев. Ситуацию удалось подправить заменами, когда на поле появился зенитовский блок из четырех футболистов – к Ерохину и Кокорину добавились Кузяев с Полозом. Органично вписался в игру и Самедов. Было очевидно, что у такого сочетания группы созидателей куда больше сыгранности, взаимопонимания, синхронности. За счет этого сборная России перехватила инициативу, отыгралась и в целом владела преимуществом, пыталась довести дело до победы.

Но Иран практически ничего не позволил создать у своих ворот, если мы говорим о по-настоящему голевых моментах. В эпизоде, когда хозяева забили, соперники недоработали, потому что рассчитывали на офсайд. В целом же они очень плотно действовали сзади, качественно друг друга страховали, организация игры в обороне у команды Карлуша Кейруша находится на хорошем уровне», – считает Бубнов.

Товарищеский матч Россия – Иран прошел в Казани и закончился со счетом 1:1.

Источник: Sportbox.ru
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Иран Бубнов Александр
Комментарии (6)
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aurora5858
1507695713
Команды и игры нет и не будет.
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порт
1507699804
Бубнову не хватило креатива ===================================== Автор, ты это о чём?
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insider_retro
1507702258
Индивидуально игроки боятся или не могут идти в обводку, один в один мало кто рискует... Нет блеска, лоска и лидерских эпизодов... Всё предсказуемо в пас, причём чаще назад... А карусель пасов с угрозой воротам пока не получается.... Удивить или поставить в тупик пока не получается... Может всё впереди?!!...))
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Полная Канистра
1507702506
любимое блюдо у него под названием КРЕАТИВА всё время этим дерьмом питается
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Diesel133
1507705227
Лунев хорош, Рауш тоже, а Кутепов не зря в Спартаке долго лавку грел..
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