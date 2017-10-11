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    Уэльс, Швеция и Украина – в числе возможных соперников России в Лиге наций

    Стали известны возможные соперники сборной России в Лиге наций УЕФА. Главный критерий – рейтинг УЕФА на момент окончания европейской квалификации к ЧМ-2018.

    Россияне попали в Лигу B, куда также квалифицировались Австрия, Уэльс, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Чехия, Босния и Герцеговина, Турция.

    В результате жеребьевки (процедура не утверждена) команды будут разбиты на четыре группы. По решению УЕФА, Россия и Украина не могут попасть в одну группу.

    Формат Лиги наций был утвержден 21-го сентября.

    Проведение турнира запланировано после ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.10.2017 01:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1163

      Karpathian 11 октября 2017, 06:09

      да надо было Усраину в одну группу к нам...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Karpathian 11 октября 2017, 09:04

      А как мы поедем на Украину играть? Если только вместе с Шойгу другого выхода на сегодня я не вижу!

      2
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      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > EcioAuditore 11 октября 2017, 10:55

      С двумя бронетанковыми дивизиями.

      3
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 11 октября 2017, 05:34

      Все команды как на подбор, примерно равны.

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 11 октября 2017, 01:36

      Посмотрим, что за турнир придумали функционеры.

      2
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