Уэльс, Швеция и Украина – в числе возможных соперников России в Лиге наций

да надо было Усраину в одну группу к нам...
Стали известны возможные соперники сборной России в Лиге наций УЕФА. Главный критерий – рейтинг УЕФА на момент окончания европейской квалификации к ЧМ-2018.
Россияне попали в Лигу B, куда также квалифицировались Австрия, Уэльс, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Чехия, Босния и Герцеговина, Турция.
В результате жеребьевки (процедура не утверждена) команды будут разбиты на четыре группы. По решению УЕФА, Россия и Украина не могут попасть в одну группу.
Формат Лиги наций был утвержден 21-го сентября.
Проведение турнира запланировано после ЧМ-2018.