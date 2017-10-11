Уэльс, Швеция и Украина – в числе возможных соперников России в Лиге наций

Стали известны возможные соперники сборной России в Лиге наций УЕФА. Главный критерий – рейтинг УЕФА на момент окончания европейской квалификации к ЧМ-2018.

Россияне попали в Лигу B, куда также квалифицировались Австрия, Уэльс, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Чехия, Босния и Герцеговина, Турция.

В результате жеребьевки (процедура не утверждена) команды будут разбиты на четыре группы. По решению УЕФА, Россия и Украина не могут попасть в одну группу.

Формат Лиги наций был утвержден 21-го сентября.

Проведение турнира запланировано после ЧМ-2018.